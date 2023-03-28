عائشة بن أحمد: «مذكرات زوج» حقق أصداءً واسعة من الحلقة الأولى

قالت الفنانة عائشة بن أحمد، إن ردود الأفعال الأولية على مسلسل «مذكرات زوج»، المعروض فى موسم رمضان الحالى، فاقت توقعاتها.

وأضافت عائشة بن أحمد، أن المسلسل يحقق أصداء واسعة منذ الحلقة الأولى، مشيرة إلى أنها تحمست لشخصية شيرين ولم تتردد لحظة فى قبولها، لأنها شخصية جديدة تمامًا عليها.

وأوضحت أن العمل اجتماعى جديد والجمهور متشوق لمثل هذه الأعمال، والقصة رائعة ومحكمة، مشيرة إلى أنها عمدت على تقديم شيرين بطريقة سهلة وواقعية دون تكلف حتى تظهر مقنعة وطبيعية.

وأكدت عائشة أنها اهتمت بكل تفاصيل الشخصية حتى تخرج بأفضل صورة للجمهور، مشيرة إلى أن قصة العمل رائعة ومميزة تتناول واقع الحياة الزوجية والخلافات التى تنشأ بين الأزواج بشكل لايت كوميدى.

ولفتت إلى أنها تنظر لأبعاد الشخصية عند اختيار أدوارها وأن تكون جديدة ولم تقدمها من قبل لأنها تحب التنوع وعدم التكرار، وتحب اختيار أدوارها بعناية.