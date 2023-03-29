دعاء اليوم السابع الأربعاء 29-3-2023 من شهر رمضان

يسعى عدد من المسلمين لاغتنام شهر رمضان الكريم بالدعاء والذكر والقيام والصلام، والالتزام بالفروض وأداء النوافل فهم الثلاثين ليلة الأهم طوال العام فيقول أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم "شَهْرِ رمضانَ أوَّلُه رحمةٌ ، وأوسطُهُ مغفرةٌ ، وآخرُهُ عِتقٌ منَ النَّارِ".

أدعية الليلة السابعة من شهر رمضان 1444 هجرية

وفي اليوم السابع من شهر رمضان الموافق 29 مارس 2023، والثلث الأول من الشهر يبحث المسلمين عن أهم الأدعية المستحبة في هذه الليلة المباركة، ويتصدر البحث عنها محركات البحث، لحرص المسلمين على نيل الفضل والأجر.

دعاء الأربعاء 7 رمضان 1444 هجرية .

من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في هه الأيام المباركة: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه.

اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض، أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك.

أسألك اللهم يا كريم أن تقبل مني صيامي وقيامي وصالح أعمالي، وتبسط عليّ وعلى أحبابي من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك وغفرانك، وأن تجعل عملنا مقبولاً وصيامنا مرفوعاً ودعاءنا مسموعاً وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع، وتعفو عنا وتهدنا إلى صراطك المستقيم یا جواد يا رحيم، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أدعية مستحبة في اليوم السابع من شهر رمضان