الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء اليوم السابع الأربعاء 29-3-2023 من شهر رمضان

دعاء
دعاء

يسعى عدد من المسلمين لاغتنام شهر رمضان الكريم بالدعاء والذكر والقيام والصلام، والالتزام بالفروض وأداء النوافل فهم الثلاثين ليلة الأهم طوال العام فيقول أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم "شَهْرِ رمضانَ أوَّلُه رحمةٌ ، وأوسطُهُ مغفرةٌ ، وآخرُهُ عِتقٌ منَ النَّارِ".

أدعية الليلة السابعة من شهر رمضان 1444 هجرية

وفي اليوم السابع من شهر رمضان الموافق 29 مارس 2023، والثلث الأول من الشهر يبحث المسلمين عن أهم الأدعية المستحبة في هذه الليلة المباركة، ويتصدر البحث عنها محركات البحث، لحرص المسلمين على نيل الفضل والأجر.

دعاء اليوم السادس من رمضان 2023.. وموعد صلاة المغرب

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023

دعاء اليوم السادس 28-3-2023 من شهر رمضان

دعاء الأربعاء 7 رمضان 1444 هجرية .

  • من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في هه الأيام المباركة: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه.
  • اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض، أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك.
  • أسألك اللهم يا كريم أن تقبل مني صيامي وقيامي وصالح أعمالي، وتبسط عليّ وعلى أحبابي من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك وغفرانك، وأن تجعل عملنا مقبولاً وصيامنا مرفوعاً ودعاءنا مسموعاً وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع، وتعفو عنا وتهدنا إلى صراطك المستقيم یا جواد يا رحيم، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أدعية مستحبة في اليوم السابع من شهر رمضان 

  • اللهم ارزقني لسانا رطبا بذكرك ، وقلبا منعما بشكرك ، وبدنا هينا لينا بطاعتك.
  • اللهم إنا نسألك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
  • اللهم إنا نسألك البركة في العمر والبركة في الرزق ، والبركة في الذرية ، والبركة في الوالدين ، والبركة في الأعمال الصالحة.
  • اللهم اجعلني في هذه اليوم المبارك ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.. اللهم أسألك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الرحمين.
  • اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة، والمغفرة الشاملة، والأرزاق الواسعة، والأنوار الساطعة ، والمحبة الجامعة، والشفاعة القائمة، والدرجة العالية، والخلة الصافية، وصلِّ اللهم علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
رمضان دعاء الأربعاء 7 رمضان شهر رمضان الكريم شهر رمضان 1444 هجرية دعاء ادعية مستحبة

مواد متعلقة

دعاء اليوم السادس من رمضان 2023.. وموعد صلاة المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بتسليم الطفل شنودة للأم التى عثرت عليه

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023.. قيمة الزيادة لكل شريحة

كابلات الإنترنت.. الصراع المقبل بين الولايات المتحدة والصين فى آسيا والمحيط الهادئ

مذكرات زوج: والدة طارق لطفي تكشف سبب علاقته بحبيبته السابقة

برلماني: المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار قرار إنساني من الدرجة الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 48 ساعة على إقالته.. فرص عودة وزير الجيش الإسرائيلى إلى منصبه

بريتيش بتروليوم وأدنوك تعرضان شراء 50% من الإسرائيلية نيو ميد إنرجي

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل