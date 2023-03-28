«قطار الخير».. توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على أهالى وسط سيناء (صور)

استكمل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية تحت شعار “وطن واحد” رحلته؛ حيث يجوب أرض الفيروز ليصل إلى وسط سيناء بقافلة متكاملة تضم توزيع ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا.

كما شملت قافلة طبية متكاملة تشمل عيادات “الرمد، الباطنة، الأطفال، الجلدية، العظام، الجراحة، الأسنان، والنساء والتوليد”، إضافة إلى معمل للتحاليل وتوزيع الأدوية والنظارات الطبية بالمجان.

يأتي ذلك بالتعاون مع كل من بنك الطعام المصري، ومؤسسة نبض الحياة، وشركة فاركو للأدوية ومؤسسة الليدرز الاجتماعية.