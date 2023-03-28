الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«قطار الخير».. توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على أهالى وسط سيناء (صور)

جانب من الحملة
جانب من الحملة

استكمل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية تحت شعار “وطن واحد” رحلته؛ حيث يجوب أرض الفيروز ليصل إلى وسط سيناء بقافلة متكاملة تضم توزيع ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا.

No description available.

كما شملت قافلة طبية متكاملة تشمل عيادات “الرمد، الباطنة، الأطفال، الجلدية، العظام، الجراحة، الأسنان، والنساء والتوليد”، إضافة إلى معمل للتحاليل وتوزيع الأدوية والنظارات الطبية بالمجان.

No description available.

يأتي ذلك بالتعاون مع كل من بنك الطعام المصري، ومؤسسة نبض الحياة، وشركة فاركو للأدوية ومؤسسة الليدرز الاجتماعية.

No description available.
No description available.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

«الحل عند أمى».. منة فضالى تقدم اقتراحًا للعثور على نجل جعفر العمدة فى الحلقة 6

على رأسهم محمد صلاح.. لاعبون ظهروا بشكل لافت مع منتخبات بلادهم في التوقف الدولي

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6.. مي كساب تترجى إيمان العاصي للعثور على ابنها

ارتباك غير مبرر في أسعار الذهب اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

«رسالة المتحدة»

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف