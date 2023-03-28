محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات الخدمية بمجلس الجامعة

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، المشروعات الخدمية التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة، إضافة لشبكة الطرق الجاري إنشائها، والتطوير الذي يشهده القطاع الصحي، مؤكداً على الدعم الكبير من الدولة، واهتمام القيادة السياسية، بتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب، المستشار القانوني للجامعة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تشهد أعمال تطوير في كافة القطاعات الخدمية وخاصة في شبكة الطرق سواء في المراكز والمدن المتعددة، إضافة بمدينة كفر الشيخ لربط شرق غرب العاصمة، وفق خطة لتطوير الطرق، تم وضعها، تستوعب الزيادات المستقبلية التي تشهدها المحافظة، فقد تم إنشاء 4 محاور لربط شرق غرب كفر الشيخ، لتخفيف التكدس المروري وسط المدينة.

وأضاف أنه تم إنشاء محور سعد زغلول، وتوسعة امتداد طريق صبري القاضي، وتوسعة امتداده المتجه لسخا، ومنها لمسار العائلة المقدسة، وإنشاء طريق جديد المار بالإسكان الجديد خلف الجامعة، حتى رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا" ومنه لطريق أبو عمر للربط بينه وبين رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ المحلة، وطريق كفر عسكر لربطهما برافد الطريق الدولي" كفرالشيخ بلطيم"، كما تم الانتهاء من رصف عدد من الطرق منها شارع الجيش وشارع الـ 47 وشارع ابراهيم المغازي، وشارع البنوك، ورصف طريق حي النيابة الإدارية، وجاري توسعة شارع عبد الهادي راضي وشارع الخليفة المأمون.

وأكد أن الأعمال الجارية بمدينة كفر الشيخ ضمن المشروع القومي تطوير عواصم المدن سيغير تماما من شكل المدينة، خاصة بعد الانتهاء من المنطقة اللوجستية ومركز التنمية الشبابية، إضافة إلى الإنشاءات الحديثة والانشطة التجارية بالمحافظة، التي تبنتها وزارتي التموين وقطاع الأعمال القيام، والتي ستتيح فرص عمل لعدد كبير من شباب الخريجين وأصحاب الأعمال التجارية مما سيُحدث اختلاف كبير في شكل المحافظة في السنوات القادمة.

واختتم: كما يشهد قطاع الصحة تطويرا كبيراً، فتم الانتهاء من مستشفى بيلا المركزي، وسيتم افتتاحها قريبا، وجاري أعمال تطوير مستشفى الصدر ومستشفى الجلدية، كما تم الانتهاء من إنشاء مستشفى الاورام، ووصلت نسبة توريد الاجهزة له لـ 70%، اضافة لمد المستشفيات بالعديد من الأجهزة الحديثة، لخدمة أهالي المحافظة.