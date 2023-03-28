الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مجلس الأهلي يحفز اللاعبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة قبل مواجهة الهلال السوداني

مران الأهلي
مران الأهلي

قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين من رواتب وأقساط وذلك قبل مواجهة فريق الهلال السوداني والمحدد لها السبت القادم في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مسئول أن قرار إدارة الكرة جاء من أجل تسوية كافة المستحقات المالية للاعبين كنوع من الدعم النفسي والتحفيز  لهم قبل مواجهة الهلال السوداني المرتقبة لحسم تذكرة التأهل إلى نهائيات دوري ابطال افريقيا.

وأضاف المصدر أن شكوى بعض اللاعبين إلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني بوجود التزامات مالية كبيرة عليهم سواء سداد أقساط العربيات أو الشقق السكنية ساهمت في تقديمه طلب رسمي إلي إدارة الكرة علي هامش جلسته مع الخطيب ولجنة التخطيط وشدد المدير الفني على ضرورة تسديد مستحقات لاعبي الفريق لضمان صفاء الذهن قبل مواجهة الهلال السوداني وإبعادهم عن أي مشاكل قد تؤثر على تركيزهم داخل المستطيل الأخضر.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة وافقت على طلب كولر لاسيما في ظل التزام النادي في سداد كافة المستحقات المالية لدى اللاعبين في كافة القطاعات.

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل استعداده لمباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، كما عقد المدير الفني جلسة مع معاونيه على هامش المران ضمن الجلسات التنسيقية للتحضير لمباراة الهلال.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الفني في تدريبات الكرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

مران الفريق الاهلى السويسري مارسيل كولر محمود الخطيب الهلال السوداني

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