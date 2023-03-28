القبض على مدير مصنع فى سوهاج

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، من ضبط مدير وشريك بمصنع خاص للإطارات المطاطة، لقيامه بالنصب على مدرس والاستيلاء منه على 380.000 ألف جنيه نظير بيع مساحة أرض خارج الزمام مساحتها عشرون فدان من أملاك دولة إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ المالي.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بلاغ أحمد. م، 44 سنة، مدرس بتضرره من أحمد. ع، 41 سنة، مدير وشريك بمصنع خاص للإطارات؛ لقيامه بالنصب عليه والحصول منه على مبلغ مالي قدره 380 ألف جنيه، نظير بيع مساحة أرض خارج الزمام مساحتها عشرون فدان جنوب محافظة سوهاج "أملاك دولة"، إلا أنه لم يف بوعدة أو رد المبلغ المالي.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.