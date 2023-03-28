26 معلومة عن «الحوار الوطني» قبل انطلاق جلساته.. ماذا أنجز؟
على مدار عام، حقق الحوار الوطني (الطريق نحو الجمهورية الجديدة) إنجازات عدة حتى الإعلان عن بدء أولى جلساته في 3 مايو المقبل.
وعرضت قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية فيديوجراف تفصيلياً عن إنجازات الحوار الوطني وهي:
- اجتماعات ومشاورات مستمرة خلال عام لإنجاز الحوار الوطني.
- التوافق بين أطراف الحوار على أطر مبدئية مشتركة.
- لم شمل كل القوى السياسية على مائدة واحدة.
- الأحزاب والقوى السياسية قدمت العديد من الأفكار.
- استقبال آلاف المشاركات من أطياف الشعب المختلفة.
- مجلس الأمناء حرص على ألا يتم استبعاد أي مقترح.
- مشاركة أعضاء الحوار الوطني ببعض الفعاليات والمبادرات الوطنية.
- قضايا الحوار معبرة عن حالة مصر وعن أبرز اهتمامات المواطن.
- تم التشخيص الدقيق لمشكلات وتحديات المجتمع المصري.
- تشكيل كافة لجان الحوار ومحاوره وتحديد القائمين على إدارته.
- إعداد محاور موضوعات مهمه لطرحها في جلسات النقاش
- الحوار دعا إلى لقاءات جماهيرية في مختلف المحافظات.
- إجراء حوارات مجتمعية في أنحاء المحافظات.
- الحوار نجح في خلق حالة حوار داخل كل مؤسسة وحزب وقرية.
- تم عقد حوارات بين الأحزاب وبعضها لأول مرة منذ سنوات.
- تفعيل لجنة العفو الرئاسي مرة أخرى واستمرار خروج المحبوسين.
- تنظيم المؤتمر الاقتصادي الأول كأحد مخرجات الحوار الوطني.
- الرئيس السيسي استجاب لدعوة الحوار بصرف دعم استثنائي للتموين.
- التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة.
- التنسيق مع منتدى شباب العالم حول مبادرات لرفع حالة المعيشة.
- اختيار نقيب الصحفيين “بصفته آنذاك” منسقا للحوار.
- اختيار ضياء رشوان رسالة واضحة لتقدير الدولة للصحفيين.
- الحوار الوطني خطوة مهمة وجادة في طريق الإصلاح السياسي.
- استمرار الإشراف القضائي بالانتخابات ضمان لنزاهة الانتخابات.
- الحوار الوطني له دور في عدد من النواحي السياسية والاقتصادية.
- الحوار الوطني حدث ونقلة نوعية بتاريخ الحياة السياسية بمصر.