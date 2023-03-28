26 معلومة عن «الحوار الوطني» قبل انطلاق جلساته.. ماذا أنجز؟

على مدار عام، حقق الحوار الوطني (الطريق نحو الجمهورية الجديدة) إنجازات عدة حتى الإعلان عن بدء أولى جلساته في 3 مايو المقبل.

وعرضت قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية فيديوجراف تفصيلياً عن إنجازات الحوار الوطني وهي: