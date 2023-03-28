الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

26 معلومة عن «الحوار الوطني» قبل انطلاق جلساته.. ماذا أنجز؟

الحوار الوطني
الحوار الوطني

على مدار عام، حقق الحوار الوطني (الطريق نحو الجمهورية الجديدة) إنجازات عدة  حتى الإعلان عن بدء أولى جلساته في 3 مايو المقبل.

وعرضت قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية فيديوجراف تفصيلياً عن إنجازات الحوار الوطني وهي:

  1. اجتماعات ومشاورات مستمرة خلال عام لإنجاز الحوار الوطني.
  2. التوافق بين أطراف الحوار على أطر مبدئية مشتركة.
  3. لم شمل كل القوى السياسية على مائدة واحدة.
  4. الأحزاب والقوى السياسية قدمت العديد من الأفكار.
  5. استقبال آلاف المشاركات من أطياف الشعب المختلفة.
  6. مجلس الأمناء حرص على ألا يتم استبعاد أي مقترح.
  7. مشاركة أعضاء الحوار الوطني ببعض الفعاليات والمبادرات الوطنية.
  8. قضايا الحوار معبرة عن حالة مصر وعن أبرز اهتمامات المواطن.
  9. تم التشخيص الدقيق لمشكلات وتحديات المجتمع المصري.
  10. تشكيل كافة لجان الحوار ومحاوره وتحديد القائمين على إدارته.
  11. إعداد محاور موضوعات مهمه لطرحها في جلسات النقاش
  12. الحوار دعا إلى لقاءات جماهيرية في مختلف المحافظات.
  13. إجراء حوارات مجتمعية في أنحاء المحافظات.
  14. الحوار نجح في خلق حالة حوار داخل كل مؤسسة وحزب وقرية.
  15. تم عقد حوارات بين الأحزاب وبعضها لأول مرة منذ سنوات.
  16. تفعيل لجنة العفو الرئاسي مرة أخرى واستمرار خروج المحبوسين.
  17. تنظيم المؤتمر الاقتصادي الأول كأحد مخرجات الحوار الوطني.
  18. الرئيس السيسي استجاب لدعوة الحوار بصرف دعم استثنائي للتموين.
  19. التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة.
  20. التنسيق مع منتدى شباب العالم حول مبادرات لرفع حالة المعيشة.
  21. اختيار نقيب الصحفيين “بصفته آنذاك” منسقا للحوار.
  22. اختيار ضياء رشوان رسالة واضحة لتقدير الدولة للصحفيين.
  23. الحوار الوطني خطوة مهمة وجادة في طريق الإصلاح السياسي.
  24. استمرار الإشراف القضائي بالانتخابات ضمان لنزاهة الانتخابات.
  25. الحوار الوطني له دور في عدد من النواحي السياسية والاقتصادية.
  26. الحوار الوطني حدث ونقلة نوعية بتاريخ الحياة السياسية بمصر.
إنجازات الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة الحوار الوطني “الطريق نحو الجمهورية الجديدة الحوار الوطنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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