الأعلى أجرًا فى الفريق.. تقارير تكشف راتب بوكايو ساكا فى العقد الجديد مع أرسنال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل العقد الجديد لـ بوكايو ساكا مع فريقه أرسنال الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نادي أرسنال سيعرض على بوكايو ساكا أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي من أجل تجديد عقده مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوكايو ساكا بموجب عقد أرسنال الجديد، سيكسب ما يقرب من 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

وشددت الصحيفة أن ساكا وافق الشهر الماضي، بشكل مبدئي، على توقيع عقد جديد طويل المدى مع أرسنال.

وأضاف التقرير بأن ساكا سيكسب راتب ومكافأت ومدفوعات أخرى، تقارب مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم، ليرتفع أجره الأسبوعي إلى حوالي 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، كأعلى راتب تقاضيًا للأجور في الفريق.

وأردفت الصحيفة بأن ساكا البالغ من العمر 21 عامًا حظى باهتمام عدد من الفرق الكبرى على رأسهم مانشستر سيتي، من أجل ضمه، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي مع أرسنال بنهاية الموسم، إلا أن النادي اللندني قطع الطريق أمام تلك الأندية، بتوصله لاتفاق مبدئي مع اللاعب، والذي أظهر رغبته في البقاء في صفوف “الجانرز”، بعدما اقتنع بمستقبل النادي وتوجهاته تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق.

وتُقدر قيمة ساكا التسويقية مبلغ 110 مليون يورو، بعدما أصبح أحد أهم اللاعبين في تشكيل منتخب إنجلترا، وفريق أرسنال.

وسجل بوكايو ساكا 13 هدفًا وصنع 10 آخرين في 38 مباراة مع فريقه أرسنال هذا الموسم بمختلف المسابقات، حيث يقودهم لتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والاقتراب من التواجد في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.

وسجل بوكايو ساكا هدفًا في انتصار منتخب إنجلترا على أوكرانيا بثنائية دون رد، أمس الأحد في تصفيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.