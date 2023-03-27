البرلمان المجرى يصادق على انضمام فنلندا للناتو بأغلبية الأصوات

صادق البرلمان المجري، الاثنين، على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وصوّتت أغلبية كبيرة 182 من أصل 199 نائبا على انضمام هلسنكي إلى الحلف، بينما ستتم "لاحقا" مناقشة عضوية السويد بحسب حزب "فيدس" الحاكم.

ومن أصل الأعضاء الـ30 في الحلف، صادقت 28 دولة على انضمام البلدين، من جانب آخر، فان ستوكهولم قلقة أيضا من تأخر بودابست رغم الدعم الذي عبرت عنه حكومة أوربان رسميًا.

ومع بدء الحرب الأزمة الأوكرانية، قررت فنلندا والسويد طي صفحة سياستهما القائمة على عدم الانحياز العسكري السارية منذ التسعينات، الموروثة من عقود من الحياد الإلزامي أو الاختياري، عبر المطالبة بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو 2022.

وأعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منتصف مارس موافقته على انضمام فنلندا ومن المتوقع أن يتم التصويت على ذلك في البرلمان قريبا.

وصادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، العام الماضى، على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقبل المصادقة، قال بايدن لوسائل الإعلام: "عندما انتهكت روسيا بوتن السلام والأمن في أوروبا، عندما يتحدى المستبدون أسس نظام قائم على القواعد، فإن قوة التحالف الأطلسي والتزام أمريكا بحلف شمال الأطلسي يصبحان أكثر أهمية من أي وقت مضى"، وأضاف أن الناتو "تحالف لا غنى عنه لعالم اليوم وعالم الغد".

تشير التقديرات إلى أن تجري عملية الانضمام للناتو رسميًا نهاية العام الجاري، ضمن استراتيجية جديدة للحلف تستهدف تعزيز التمركزات العسكرية في أوروبا لمواجهة أي تمدد روسي محتمل.

واعتبر مدير الاستراتيجيات والتسليح بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن، المسئول السابق في حلف شمال الأطلسي، وليام ألبيركي، أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيغيّر أمن منطقتي الشمال الأوروبي والبلطيق، إذ يسمح لحلف الناتو بالتخطيط لدفاع كامل وموحد ضد أي مغامرة روسية محتملة ويقلل بشكل كبير من قدرة روسيا للهجوم.