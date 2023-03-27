الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان المجرى يصادق على انضمام فنلندا للناتو بأغلبية الأصوات

البرلمان المجرى
البرلمان المجرى

صادق البرلمان المجري، الاثنين، على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وصوّتت أغلبية كبيرة 182 من أصل 199 نائبا على انضمام هلسنكي إلى الحلف، بينما ستتم "لاحقا" مناقشة عضوية السويد بحسب حزب "فيدس" الحاكم.

ومن أصل الأعضاء الـ30 في الحلف، صادقت 28 دولة على انضمام البلدين، من جانب آخر، فان ستوكهولم قلقة أيضا من تأخر بودابست رغم الدعم الذي عبرت عنه حكومة أوربان رسميًا.

ومع بدء الحرب الأزمة الأوكرانية، قررت فنلندا والسويد طي صفحة سياستهما القائمة على عدم الانحياز العسكري السارية منذ التسعينات، الموروثة من عقود من الحياد الإلزامي أو الاختياري، عبر المطالبة بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو 2022.

وأعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منتصف مارس موافقته على انضمام فنلندا ومن المتوقع أن يتم التصويت على ذلك في البرلمان قريبا.

وصادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، العام الماضى، على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقبل المصادقة، قال بايدن لوسائل الإعلام: "عندما انتهكت روسيا بوتن السلام والأمن في أوروبا، عندما يتحدى المستبدون أسس نظام قائم على القواعد، فإن قوة التحالف الأطلسي والتزام أمريكا بحلف شمال الأطلسي يصبحان أكثر أهمية من أي وقت مضى"، وأضاف أن الناتو "تحالف لا غنى عنه لعالم اليوم وعالم الغد".

تشير التقديرات إلى أن تجري عملية الانضمام للناتو رسميًا نهاية العام الجاري، ضمن استراتيجية جديدة للحلف تستهدف تعزيز التمركزات العسكرية في أوروبا لمواجهة أي تمدد روسي محتمل.

واعتبر مدير الاستراتيجيات والتسليح بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن، المسئول السابق في حلف شمال الأطلسي، وليام ألبيركي، أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيغيّر أمن منطقتي الشمال الأوروبي والبلطيق، إذ يسمح لحلف الناتو بالتخطيط لدفاع كامل وموحد ضد أي مغامرة روسية محتملة ويقلل بشكل كبير من قدرة روسيا للهجوم.

​السويد​ فنلندا المجر ​الناتو أبرز قضايا برلمان تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«حلقة نار».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

صدور الأعمال الكاملة للكاتب الصحفى عبدالرحيم على فى 7 مجلدات

الأرصاد.. ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

موعد عرض الحلقه الخامسة من مسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

أحمد العوضي لـ«الدستور»: أعد الجمهور بحلقات «ضرب نار» وياسمين عبدالعزيز متألقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟