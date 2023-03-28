رئيس جامعة المنيا يعلن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثاليين لعام 2022/2023

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن ختام فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة العشرين للعام الجامعي 2022/2023، والتي فاز بلقبها وكأس التميز الطالب زياد ناصر محمد، والطالبة نهال نبيل أحمد بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري، خلال المنافسات التي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات على مدار ثلاث شهور داخل الكليات وعلى مستوى الجامعة، لتشمل المنافسات الأخيرة مقابلات شخصية، واختبارات تحريرية للطلاب المرشحين من جميع الكليات المشاركة.

كما جاء بالمركز الثاني والثالث بمنافسات الطلبة خلال الفعاليات كل من الطالب محمد عاطف سيد بالفرقة الثالثة كلية الألسن، وساهر أحمد عبد الحكيم بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك حقق المركزين الثاني والثالث في منافسات الفتيات كل من الطالبة أمل محمد شفيق بالفرقة الخامسة بطب الأسنان، و مارولينا ملاك طلعت بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات.

حكم فعاليات المسابقة كل من الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد نجيب قناوي الأستاذ بكلية الزراعة، وبإشراف من وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، ورنده على الإخصائية بالإدارة.

الجدير بالذكر، أن فعاليات المسابقة التي شارك فيها ما يزيد من 300 طالب وطالبة علي مستوى الكليات، وعقدت على مرحلتين تضمنت المرحلة الأولى اختبار تحريري في المعلومات العامة وفي اللغة الإنجليزية، والمرحلة الثانية مقابلة شخصية وعرض تقديمي عن السيرة الذاتية للمشاركين بالمناقشة.

وشملت المناقشات انتقاء أفضل العناصر الطلابية في الخدمات الاجتماعية التي سبق لهم تقديمها، وقياس قدرات المتنافسين على المناقشة والحوار باللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسب الآلي والتكنولوجيا، وتفوقهم الدراسي والعلمي، واجتياز دورات في التنمية البشرية، والمشاركة في الأنشطة الطلابية على مستوى الكلية والجامعة والجامعات المصرية.

جامعة المنيا

جامعة المنيا

جامعة المنيا

جامعة المنيا