محافظ القليوبية يتفقد مداخل بنها لمتابعة أعمال التطوير والتجميل

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية يرافقه محمد مرعي، رئيس مدينة بنها، تفقد خلالها مشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا في المنطقة من نقطة الارتكاز الأمني بأتريب حتى مدخل بنها القبلي على الطريق الزراعي، بالإضافة إلى تفقد عدد من شوارع ومداخل مدينة بنها للاطمئنان على أعمال النظافة والتجميل التي تتم بالمدينة، في إطار خطة المحافظة للنهوض بالمظهر الحضاري والعمل على تسيير الحركة المرورية بالشوارع.



بدأ الهجان جولته بتفقد أعمال رصف شارع فريد ندا في المنطقة من أسفل كوبري أتريب حتى مدخل بنها، حيث تم وضع طبقة السن، وجار أعمال الدمك تمهيدًا لوضع طبقة الأساس للطريق، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل بالتوازي في رفع المخلفات من الناحية الأخرى من الطريق حتى يتم فتحه أمام السيارات، كما وجه المحافظ بدفع الأعمال في مشروع تطوير الأربع حدائق الموجودة بشارع فريد ندا، بالإضافة إلى دفع الأعمال بالنافورة الجاري إنشاؤها بمنتصف شارع فريد ندا.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد شارع غرب الاستاد بمدينة بنها، حيث تتم أعمال مشروع إدخال الغاز باستاد بنها، ووجه المحافظ بضرورة رد الشيء لأصله وإعادة رصف الطريق مرة أخرى فور الانتهاء من الأعمال، مشددًا على ضرورة رفع تراكمات الرتش بالمنطقة فورًا، والعمل على تسيير الحركة المرورية للتخفيف عن كاهل المواطنين وسائقي السيارات المارين بالشارع.



واستكمل المحافظ الجولة بتفقد مدخل قرية كفرالجزار، حيث وجه بمنع تواجد أي إشغالات أو باعة جائلين بمدخل الكوبري وتحرير مخالفات فورية لأي متعد، وتخصيص أماكن خاصة لوقوف الباعة بحيث لا تعرقل الحركة المرورية ومنع تشويه المظهر الحضاري للطريق.



واختتم الهجان الجولة بتفقد مدخل بنها من الطريق الزراعي ناحية كفرالجزار بعد رفع كفاءته وتأهيله، حيث تم رصف الأرصفة الجانبية والجزر الوسطى ببلاط الإنترلوك وتشجير المدخل بالكامل، وذلك ضمن خطة المحافظة لإظهار الطرق والشوارع في أبهى صورة ومنع إلقاء القمامة بها.



ووجه المحافظ، خلال الجولة، بعمل خطة لترميم جميع الشوارع نتيجة أعمال الحفر لشبكات المرافق المختلفة من خطة رد الشىء لأصله، والتنسيق مع شركات المرافق في هذا الصدد لترميم كل الشواع للحفاظ على ممتلكات المواطنين وتسيير الحركة المرورية.