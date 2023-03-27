الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية؟.. «التعليم» تكشف الحقيقة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدا أن مواعيد الامتحانات كما هي يوم ٦ مايو المقبل وفقا لجداول الامتحانات التي أعلنتها الوزارة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يحرص دائمًا على اطلاع الطلاب وأولياء الأمور على كل التفاصيل المتعلقة بالمنظومة التعليمية والامتحانات بشكل استباقي، في إطار تحقيق مبدأ الشفافية مع الرأي العام.

وأهاب شادي زلطة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف المنشورات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة الارتباك، مشيرا إلى أن أي مستجدات تعلن عنها الوزارة عبر قنواتها الرسمية سواء عبر البيانات الرسمية أو الصفحة الرسمية للوزارة أو موقعها الإلكتروني.

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