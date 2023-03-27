برلمانى يطالب بإجراء حوار مجتمعى حول تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

أشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، التى أكد فيها أن الوزارة مستمرة في تطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة وأن الوزارة بدأت الاستعداد مبكرا لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية، من خلال تشكيل لجان متخصصة في كل المجالات لوضع الإطار العام للمناهج، وفقا للمعايير الدولية والعالمية، التى تساهم فى بناء الشخصية المصرية، وتناسب متطلبات العصر وبما يتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

وطالب أشرف أمين، في بيان له أصدره اليوم، من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإجراء حوار مجتمعى موسع حول تطوير وتحديث مناهج المرحلة الإعدادية يشارك فيه أساتذة كليات التربية وقيادات وأعضاء لجنتى التعليم والبحث العلمي بمجلسى النواب والشيوخ وخبراء المناهج ونقابة المعلمين مشيدا باهتمام الوزارة بتجربة التحول الرقمي في التعليم، ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار مع دمج التكنولوجيا فى البرنامج التعليمى، من خلال العديد من الوسائل.

وأعلن النائب أشرف أمين عن اتفاقه التام مع الوزير بإتاحة الروابط الإلكترونية فى المناهج الدراسية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، بداية من العام الدراسي المقبل، بهدف تعميق وإثراء الفهم لدى الطلاب، وإتاحة المزيد من الشرح والتوضيح من خلال هذه الروابط لمختلف المواد الدراسية، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على المفاهيم الأساسية، ودون الإخلال بنواتج التعلم.