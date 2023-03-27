انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع الفوم بأبو زعبل

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع أبو زعبل للوقوف علي سبب الحريق و بيان وجود شبهه جنائية من عدمه.

و كانت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، قد سيطرت على حريق مصنع فوم بمنطقة أرض جمعية النصر بأبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، بنسبة حوالي 50%، على مساحة 1500 متر، كما تم السيطرة على حريق بمصنعين صغيرين بجوار المصنع المحترق كانت قد وصلت النيران لهما، وجارى أعمال السيطرة على الحريق بالكامل.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمصنع فوم بأرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجري الدفع بـ6 سيارات إطفاء لموقع الحريق، للسيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

كما جرى الدفع بسيارات الإسعاف لسرعة التعامل ما إذا كان هناك مصابون أم لا، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمصنع فوم بمنطقة بأرض جمعية النصر بأبو زعبل دائرة مركز الخانكة، ملك المدعو "أ. ح".