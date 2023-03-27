برلمانى: انطلاق الحوار الوطنى مايو المقبل

أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بالبيان الصادر من مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي يتضمن إعلان البدء رسميًا في الحوار الوطني مايو المقبل، مؤكدًا أن بيان مجلس الأمناء بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية والجمهورية الجديدة في مصر.

وأوضح "محسن" في تصريح صحفي له اليوم، أن الحوار الوطني سيتم من خلال أطر ومفاهيم وإجراءات تضمن نزاهة الحوار وما يتم طرحه بشأن وضع منظومة سليمة، فضلًا عن العمل على تنفيذ ما تم طرحه خلال الجلسات السابقة ومناقشة ملفات وقضايا الحوار الوطني مع مختلف القوى السياسية والوطنية.

وأكد نائب الشيوخ، أن جميع التحركات السابقة والمنظمة للحوار الوطني ستضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضي كافة الأطراف ويتم ترجمتها إلى قرارات تغير كثير من المفاهيم المغلوطة في المشهد العام، وتساهم بشكل كبير في حل العديد من المشكلات والأزمات التي تم طرحها على مائدة لجان الحوار الوطني خلال الفترة السابقة.

وأشار النائب أحمد محسن، إلى أن كافة مؤسسات الدولة والقيادة السياسية حريصة كل الحرص على توفير المناخ المناسب والبيئة الصحية التي تساعد على نجاح تجربة الحوار الوطني، التجربة التي تتوافر فيها كافة معايير النجاح، خاصة وأن المصلحة العامة هي المعيار الحاكم لجميع أطراف الحوار مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، قد قرر اليوم الأحد، انعقاده الدائم بالإجماع، وأن يتم اقتراح بدء الجلسات يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم؛ نظرًا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

وعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيًا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.