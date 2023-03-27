الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خراجة أمينا للصندوق ورؤوف خليفة فى الإسكان.. الصحفيين يواصل تشكيل هيئة المكتب

مجلس الصحفيين
مجلس الصحفيين

توافق مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، على اختيار محمد خراجة في منصب أمين الصندوق، ودعاء النجار كرئيس للجنة المرأة.

 

كما تم انتخاب رؤوف خليفة رئيسا للجنة الإسكان، ومحمد الجارحي رئيسا للجنة الرعاية الصحية والاجتماعية.

 

ويجري الآن التوافق على تشكيل هيئة المكتب الوكيلين والسكرتير العام وباقي اللجان.
 

وبدأ في التاسعة والنصف، أول اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت الجمعة قبل الماضي.

 

ووصل، مساء الأحد، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى مكتبه بالنقابة استعدادًا لعقد أول اجتماع لمجلس النقابة.

 

ووفقًا لجدول الأعمال، فمن المقرر مناقشة تشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية في النقابة بعد الانتخابات التي جرت الجمعة قبل الماضي.

 

وفي ضوء الانتخابات الأخيرة، فإن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي، يتكون من عبدالرؤوف خليفة وجمال عبد الرحيم وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد يحيى يوسف ومحمد الجارحي، بالإضافة إلى 6 أعضاء يكملون مدتهم هم حسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد وإبراهيم أبو كيلة ودعاء النجار ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمد خراجة.

 

وسبق أن أعلنت نقابة الصحفيين، عن تدشين وتوثيق حساباتها الرسمية على وسائل التواصل كإحدى آليات التواصل مع الزملاء الصحفيين ونشر أخبار وبيانات النقابة.

 

واتخذ البلشي عدة قرارات إدارية مع تسلمه مهام منصبه رسميًا وممارسة عمله كنقيب للصحفيين من مقر النقابة والتي جاءت كالتالي:

 

-تكليف المدير الإداري للنقابة بإعادة كراسي الاستراحات لكل الأدوار بعد أن قرر المجلس السابق إخلاءها.

 

- تسليم نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانية لجميع أعضاء المجلس.

 

- إتاحة دخول النقابة لأي زميل صحفي يحمل كارنيه مزاولة مهنة من صحيفة أو موقع إلكتروني، سواءً كانوا أعضاء نقابة أو غير أعضاء.

 

وقال البلشي: «أدعو الجمعية العمومية لمحاسبتي من الآن، وسعيد أن الصحفيين بدأوا يراقبون ويحاسبون المجلس منذ اللحظة الأولى، فمحاسبة الجمعية العمومية يدعم المجلس، وضروري لأداء النقيب والمجلس».

 

وأضاف «البلشي» في تصريحات صحفية، فور وصوله مكتبه بنقابة الصحفيين: «مستعد للمحاسبة، ولكن كل ما أرجوه من الجمعية العمومية إمهالي فرصة لأيام قليلة جدًا لإتمام الإجراءات الشكلية للمجلس وترتيبها».

جلس نقابة الصحفيين دعاء النجار محمد خراجة رؤوف خليفة محمد الجارحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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