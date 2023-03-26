الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ضرب نار» الحلقة 4.. شقيق ياسمين عبد العزيز يسبب المشاكل للعوضي

بوستر
بوستر

استكملت الحلقة الرابعة من مسلسل “ضرب نار” حاله العشق المتبادل بين الفنان أحمد العوضي جابر الكوماندا وياسمين عبدالعزيز مهرة، حيث ظهرت بوادر علاقة حب قويه بين الطرفين، وهو ما يظهر في كل مشهد يجمعهما إلا أن الثنائي يقرران الارتباط بشكل رسمي في الحلقة الرابعة من المسلسل.

تستكمل الأحداث بوتيرة رومانسية ساخنة حيث يقرر العوضي أن يتقدم لخطبة مهرة، ويقرر الذهاب لمنزلها لطلب يدها إلا أن شقيقها في موقف غريب يرفض ذلك بدون أي اسباب ويتسبب في مشكله كبيرة بين الطرفين لا أحد يعلم اسبابها، وذلك على الرغم من وقوف جابر في صفه عندما وجده يتخانق في الشارع دون أن يعلم أنه شقيق مهرة.

مسلسل “ضرب نار” يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل “اللي مالوش كبير”، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري. 

أحمد العوضي الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار الحلقة الرابعة شقيق ياسمين عبد العزيز وياسمين عبدالعزيز ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي ياسمين عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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«ضرب نار» الحلقة 4.. شقيق ياسمين عبد العزيز يسبب المشاكل للعوضي

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