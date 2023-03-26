الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب غرقا داخل ترعة ناصر بالبحيرة

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي شاب مصرعه غرقاً في ترعة على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي بنطاق بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام، تحت تصرف النيابة العامة وحُرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

غرق شاب في البحيرة 
وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه بترعة ناصر على الطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز.

 

تحديد هوية المتوفى 
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شاب يدعى أحمد محمد حسين عمر، 17 سنة، مقيم في قرية الإمام مالك، ونُقلت إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

إتخاذ الإجراءات القانونية إصابة 5 ادي النطرون الإجراءات القانونية اللازمة اسكندرية الصحراوي

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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