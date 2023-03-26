الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ101 ألف خلال 15 يومًا

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ101 ألف و215 مواطنًا، من خلال 90 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.

يأتي إطلاق هذه القوافل لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 16 ألفًا و538 تحليلًا معمليًا وأشعة، وعقد 17 ألفًا و613 ندوة تثقيفية مصاحبة للقوافل، لافتًا إلى تحويل 1135 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا وأي أمراض معدية، أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 5 آلاف و462 مواطنًا بمحافظة أسوان، و7 آلاف و215 مواطنًا بأسيوط، و4 آلاف و767 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و2549 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و2391 مواطنًا بالأقصر، و981 مواطنًا بالبحر الأحمر، و5 آلاف و279 مواطناً بالبحيرة، و6 آلاف و975 مواطنًا بالجيزة، و3 آلاف و245 مواطناً بالدقهلية، و3 آلاف و877 مواطنًا بالسويس، و5 آلاف و346 مواطنًا بالشرقية، و6 آلاف و435 مواطنًا بالغربية، و3 آلاف و989 مواطنًا بالقاهرة.

وأشار الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ6 آلاف و158مواطنًا بالقليوبية، و3 آلاف و798 مواطنًا بالمنوفية، و5 آلاف و355 مواطنًا بالمنيا، و1643 مواطنًا بجنوب سيناء، و3 آلاف و812 مواطنًا بدمياط، و4 آلاف و703 مواطنين بسوهاج، و1854مواطنًا بقنا، و2928 مواطنًا بكفر الشيخ، و2076 مواطنًا بمطروح، و4 آلاف و947 مواطنًا ببني سويف، و2588 مواطنًا بالوادي الجديد، كما تم الكشف الطبي على 2842 مواطنًا بالفيوم.

الصحة القوافل الطبية المجان حياة كريمه ندوة تثقيفية قرارات العلاج على نفقة الدولة الخدمة الطبية للمواطنين الكشف الطبى

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وائل لطفي

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