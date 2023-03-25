«مستعدة أشوفله عروسة».. مي سليم: زوجي الأول تهجم علي وحررت محضرًا ضده

قالت الفنانة الأردنية مي سليم، إنها بعد انفصالها عن زوجها الأول تولت هي الإنفاق على ابنتها الوحيدة لفترة وذلك بسبب المشاكل بينهما.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنها حررت ضد طليقها محضرًا في القسم لأنه تهجم عليها، مؤكدة أن علاقتها به الآن جيدة، ولكنها لن تعود إليه مرة أخرى.

كنت صاحبة قرار إنهاء العلاقة

وتابعت: "كنت صاحبة قرار إنهاء العلاقة، زوجي كان يحبني وكان متمسكًا بي، لكن ما حدث كان أقوى بكثير من الاستمرار، كان يحبني ويريد إرضائي، لكنني لم أرد الاستمرار، في البداية لم تكن هناك لغة حوار مشتركة بيننا تجعله يرى ابنته بعيدا عني، لكنه خرج عن شعوره، وتهجم عليّ، وبعد ذلك أخبرني بأنه ندم على ما فعله، زوجي السابق عقل، وابنتنا كبرت، وأتمنى أن يلتقي بابنة الحلال التي تجعله سعيدًا، ولو يرضى أشوف له عروسة".