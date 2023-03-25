السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«مستعدة أشوفله عروسة».. مي سليم: زوجي الأول تهجم علي وحررت محضرًا ضده

مي سليم
مي سليم

قالت الفنانة الأردنية مي سليم، إنها بعد انفصالها عن زوجها الأول تولت هي الإنفاق على ابنتها الوحيدة لفترة وذلك بسبب المشاكل بينهما.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنها حررت ضد طليقها محضرًا في القسم لأنه تهجم عليها، مؤكدة أن علاقتها به الآن جيدة، ولكنها لن تعود إليه مرة أخرى.

كنت صاحبة قرار إنهاء العلاقة

وتابعت: "كنت صاحبة قرار إنهاء العلاقة، زوجي كان يحبني وكان متمسكًا بي، لكن ما حدث كان أقوى بكثير من الاستمرار، كان يحبني ويريد إرضائي، لكنني لم أرد الاستمرار، في البداية لم تكن هناك لغة حوار مشتركة بيننا تجعله يرى ابنته بعيدا عني، لكنه خرج عن شعوره، وتهجم عليّ، وبعد ذلك أخبرني بأنه ندم على ما فعله، زوجي السابق عقل، وابنتنا كبرت، وأتمنى أن يلتقي بابنة الحلال التي تجعله سعيدًا، ولو يرضى أشوف له عروسة".

مي سليم انفصالها المشاكل طليقها إنهاء العلاقة

مواد متعلقة

«تزامناً مع عيد الأم».. مي سليم تطرح أحدث أغانيها يا بنتي

«كل شىء سيصبح جميلًا».. مى سليم توجه رسالة لجمهورها (صورة)

مى سليم بإطالة أنيفة فى أحدث ظهور لها

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

مصدر أمني يوضح حقيقة مقتل «مؤذن» إثر خلافات حول الأذان بالإسكندرية

«مربوحة».. قنبلة الكوميديا التى أزعجت كثيرين

رئيس «الإنتاج الحربى لنظم المعلومات»: نعمل على «أرشفة» أملاك الدولة مع منظومة متكاملة للحماية والتأمين

مليون ونصف مشاهدة.. تامر حسنى ينضم لترندات يوتيوب بأغنية «رمضان كريم»

نشاط لا يتوقف.. «الدستور» تتابع أعمال «حياة كريمة» فى قرى الريف المصرى

زينة تضع شرطًا للزواج من محمد رمضان في الحلقة 3 من «جعفر العمدة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون