مي سليم تكشف تفاصيل للمرة الأولى عن انفصال والديها.. وتأثيره على عائلتها

كشفت الفنانة الأردنية مي سليم، كواليس عن حياتها الشخصية للمرة الأولى، مؤكدة أن والدها انفصل عن والدتها وهي في عمر الأربعين من عمرها، وهو الأمر الذي أثر عليها كثيرًا لأن والدتها عاشت دور الأم والأب.

تفاصيل عن عائلتها

وأضافت خلال لقائها في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنها نشأت برفقة شقيقاتها الأربع وشقيقها الوحيد، والذي عاش دور الأب معهم واضطر بعدما كبر في السن للسفر للخارج للإنفاق عليهم.

وأكدت خلال الحلقة، أنها كانت تتمنى أن تعيش برفقة زوج تعيش معه للأبد لأنها لم تكن تريد أن تتزوج وتنفصل ولكنها كانت تتمنى أن تعيش حياة زوجية هادئة.

وأشارت إلى أنها عند انفصالها عن زوجها الأول بعد رفع قضية خلع عليه لم تكن تملك مبلغ 20 ألف جنيه ولهذا السبب اضطرت للمشاركة في التمثيل إلى جانب الغناء حتى تكمل المبلغ لأنها كانت لا تدخر أموالًا أخرى.