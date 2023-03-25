السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تحتفل بالأمهات وأبناء المناطق الحضارية الجديدة بمناسبة عيد الأم (فيديو)

الداخلية
الداخلية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو لاحتفالية لأمهات وأبناء المناطق الحضارية الجديدة بمناسبة عيد الام وتوزيع الهدايا العينية عليهن

نظمت وزارة الداخلية احتفاليات بمناسبة عيد الأم 2023 لتكريم الأمهات والزوجات من أسر الشهداء بمختلف المحافظات، فضلاً عن تقديم الهدايا العينية والورود، وقضاء يوم ترفيهي معهم، وذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وتقديراً للدور الهام للمرأة المصرية، وحرصاً من أجهزة الوزارة على المشاركة الفعالة في كل المناسبات المجتمعية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعّال في المجتمع.

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