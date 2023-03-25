السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تسلم شهادات تدريب لخريج الوحدة المتنقلة بالقليوبية

تسلم شهادات تدريب
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تسليم شهادات تدريب لخريجين جدد من وحدة التدريب المتنقلة بمحافظة القليوبية.

ونظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية فعاليات تسليم شهادات إتمام البرامج التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهن "التفصيل والحياكة، الكهرباء، السباكة"، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بديوان عام المديرية، وذلك تنفيذًا لاستيراتيجية الوزارة فى إعداد كودار مهنية مُدربة وقادرة على الانخراط بسوق العمل، وتنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف العمل على تنفيذ العديد من برامج التدريب المهنى على المهن التى تحتاجها سوق العمل بالمحافظات والاستعانة بصندوق تمويل التدريب والتأهيل فى هذا الصدد.

وتلقت الوزارة، تقريرًا من إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أشارت فيه إلى أنه تم تسليم شهادات ختام البرامج التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهن "التفصيل والحياكة، الكهرباء، السباكة"، وذلك بعد انتهاء فترات التدريب المحددة لكل دورة تدريبية بواقع 200 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة، و60 ساعة تدريبية على مهنة السباكة والكهرباء .
حضر فعاليات التسليم، محمد العليان وكيل المديرية، وعزة  نصر محمد مدير إدارة التدريب المهني، والدكتور أيمن شعبان من إدارة التدريب المهني، وزينب عبدالصبور مدربة بالوحدة المتنقلة للتدريب المهني.

وقالت مدير المديرية إنه يمكن للراغبين فى الحصول على فرص البرامج التدريبية التقديم من خلال مراكز التدريب المهنى وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية  لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة ويحصل المتدربون فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للحصول على فرصة عمل فى القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها.

تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
تسلم شهادات تدريب لخريجي الوحدة المتنقلة
وزارة القوى العاملة شهادات تدريب وحدة التدريب المتنقلة بمحافظة القليوبية مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية البرامج التدريبية حياة كريمه وزير القوى العاملة حسن شحاتة

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وائل لطفي

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