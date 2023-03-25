«الدستور» تكشف «كلمة الحسم» في ملف مدرب الزمالك الجديد وجنسية خليفة فيريرا

حسم مسئولو نادي الزمالك ملف المدير الفني بشكل نهائي بعد حالة الجدل في الفترة الأخيرة، ما بين التعاقد مع مدرب أجنبي ومدرب محلي منذ رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن تدريب الفريق.

ورغم قرار مجلس الزمالك في وقت سابق بالتعاقد مع مدرب وطني وعقد المجلس أكثر من اجتماع واختيار مدرب وطني لكن في النهاية جاء القرار من جانب إدارة الكرة بالتعاقد مع مدرب أجنبي.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك بشكل رسمي عقب مباراة البنك الأهلي بكأس الرابطة بالتعاقد مع مدرب أجنبي بجهاز فني كامل.

وقد يستمر أيمن طاهر وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي مع المدرب الأجنبي الجديد.

ويستعد فريق الكرة بنادى الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في كأس الرابطة، بعدما أغلق الفريق صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات وخسرها بهدفين دون رد ليودع البطولة رسمياً.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى التاسعة والربع غدا الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة.

فى حال تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفى نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى بكأس رابطة الاندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وكان الزمالك قد قرر في وقت سابق رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن تدريب الفريق بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا والخسارة من شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا خاصة، وأن الفريق فقد فرصته من قبل في الفوز ببطولة الدوري وهو ما جعل الإدارة تقرر رحيل فيريرا لتجديد الدماء ومحاولة استعادة الانتصارات والمنافسة من جديد.