تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الفتيات بالإكراه فى الزاوية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة الفتيات بأسلوب "النصب والإكراه"، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكان المقدم أحمد جمعة، رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، تلقى بلاغًا من ربة منزل وشقيقتها- مقيمتين بدائرة القسم- بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما من خلال الزعم بمعرفته بإحدى السيدات التى تساعد الفتيات المقبلات على الزواج ماديًا وإمكانية مساعدتهما فى شراء المستلزمات المنزلية، حيث قام باصطحابهما لمقابلة السيدة المشار إليها وحال انتظار المزمع تقابلهما معها تمكن من سرقة "خاتم ذهب وهاتف محمول" من الثانية بالإكراه باستخدام "سلاح أبيض"، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى- الهاتف المحمول المستولى عليه- ٢ فاتورة بيع مشغولات ذهبية- إيصالات إيداع مبلغ مالى- سلاح أبيض).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص فى سرقة متعلقات الفتيات بأسلوب "النصب والإكراه"، وأقر بأن باقى المضبوطات والمبالغ المالية من متحصلات وقائع سرقات أخرى، وأضاف بتصرفه فى الخاتم المستولى عليه بالبيع لدى عميله "سيئ النية" "صاحب محل مشغولات ذهبية (له معلومات جنائية)- مقيم بمحافظة الجيزة".