السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن الأحوال الجوية بعد حالة التقلبات الجوية التي تزامن معها سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أغلب محافظات الجمهورية.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الأجواء الشتوية وحالة التقلبات الجوية مستمرة معنا حتى نهاية اليوم السبت.

وتابعت: "ومتوقع من الغد تحسن الأحوال الجوية، وتبدأ فرص الأمطار تتلاشى على جميع المحافظات عدا محافظات السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، والتي تشهد نسبة أقل من أمطار اليوم وأمس".

ولفتت إلى استقرار الأحوال الجوية بدءًا من الغد وحتى نهاية الأسبوع، محذرة من انخفاض درجات الحرارة والتي تتراوح بين 22 درجة مئوية، و23 درجة مئوية.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تكون الشبورة غدًا، في الصباح الباكر نظرًا لتكون الرطوبة الناتجة عن سقوط تلك الأمطار الغزيرة، وذلك على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

كما حذرت من تحفيف الملابس، مؤكدة أنه من المبكر تخفيف الملابس وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل، وذلك لبرودة الأجواء في الليل.

الأرصاد حالة الطقس الأحوال الجوية الطقس الامطار

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