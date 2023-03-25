تراجع أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

تراجعت أسعار العملات الرقمية بشكل جماعي خلال تداولات اليوم السبت، بعد كسر بيتكوين حاجز 28 ألف دولار، على خليفة ما صدر من قرارات البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجع بنسبة 2.42%، ليصل إلى 27.458.6 ألف دولار، كما تراجع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 3.17% دولار مسجلة 1.747.36 دولار، وتراجعت سعر عملة "كاردانو" بنسبة 1.18%، ليسجل 0.3596 دولار.

وتراجعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 69. 5% ليسجل 664. 20 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" تراجع بنحو 1.72%، ليصل إلى مستويات 0.074967 دولار، وتراجعت سعر "شيبا" بنسبة 1.49% إلى مستويات 0.01059 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 2.02% إلى مستويات قرب 17.01 دولار.

وتراجعت سعر عملة "تيرا" بنسبة 58. 2% إلى مستويات 0.001216 دولارات، وتراجعت سعر عملة "FTX Token" بنسبة 77. 5% إلى مستويات 2562 .1 دولار، وارتفعت سعر عملة "ريبيل"، بنسبة 2.74% إلى مستويات 0.44476 دولار.

وفي وقت سابق قال لي براتشر، رئيس مجلس بلوكتشين، المجموعة التجارية الكبرى في تكساس، إن شركات تعدين البيتكوين تستهلك نحو 2100 ميجاوات من إمدادات الطاقة في الولاية، مشيرًا إلى أن هذا الاستخدام للطاقة ارتفع 75 بالمائة العام الماضي.