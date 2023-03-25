إزالة وإيقاف 12 تعديًا على أراض زراعية وأملاك دولة بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتصدى بكل قوة وحسم لأى شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء، موجهًا برصد المخالفة والتعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة العامة.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية تلة تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لحالتى تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها لمنع انتشار العشوائيات، وذلك بحضور محمد محمود رئيس الوحده المحلية بالقرية وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

وأضاف عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان، أنه تم رصد وتنفيذ إزالة فورية وردم حفر أساس لحالة تعد على أراض زراعية بمساحة ١٢ سهما بعزبة طيبة التابعة للوحدة المحلية بالقرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائى وتوفير المحاصيل الزراعية بحضور دكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

ولفت عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان، إلى أنه تم رصد وتنفيذ إزالة فورية وردم حفر أساس لحالة تعد على أراض زراعية بمساحة ١٢ سهما بعزبة طيبة التابعة للوحدة المحلية بالقرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائى وتوفير المحاصيل الزراعية بحضور دكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات حيث تم تحت إشراف سامي رشاد يعقوب نائب رئيس المركز ورئيس حي شمال وإدارة الإزالات والإشغالات إزالة حالتي تعد على أرض زراعية بشارع السلام وتم تسليم الموقع إلى مسئول التنظيم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأشار رئيس مركز ومدينة بني مزار إلى قيام عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بابو جرج بإيقاف حالة تعد بالبناء المخالف وفك شدة خشبية لسملات بقرية المودة وردم أساسات لحالة بالمهد خارج الحيز العمرانى بقرية صفط على مساحة 12 سهما، وإزالة وردم خزان لحالة خارج الحيز العمرانى على مساحة 12سهما إصلاح زراعى إلى جانب إزالة سور يتعدى على الطريق العام بحوض الحويط بقريه صفط، كما تم إيقاف حالة تعد بالبناء المخالف فى المهد على أرض زراعية على مساحة نصف قيراط بعزبه نجية، وكذلك فك شدة خشبية بقرية المودة وتم إيقاف حالة صب سقف دون ترخيص داخل الحيز العمرانى بقرية صفط وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا