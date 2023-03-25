السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يهنئ المنتخب بفوزه على مالاوى

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم لفوزه على منتخب مالاوي بهدفين نظيفين، في إطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 بكوت ديفوار.
 وأشاد الوزير بالمستوي المتميز الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب، منتمياً التوفيق للمنتخب والجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا فيما هو قادم.

وتوجه روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، بالشكر والتقدير والامتنان للدكتور أشرف صبحي علي دعمه الدائم للمنتخب الأول وكافة المنتخبات الوطنية.

وأحرز هدفي المنتخب المصري، نجم مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وعمرو مرمورش لاعب نادي فولسبورج الألماني، ويصبح بذلك المنتخب في صدارة المجموعة بـ ٦ نقاط.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التصفيات المؤهلة الاول الجهاز الفنى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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