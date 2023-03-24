الحلقة الثانية من «الكتيبة 101».. القوات المسلحة تتصدى لعصابات الإتجار في البشر

أظهرت الحلقة الثانية من مسلسل «الكتيبة 101» بطولات القوات المسلحة في إنقاذ بعض الأفارقة من قبضة العناصر الإرهابية بعد استغلال الأخيرة لهم في الإتجار بالبشر.

"قبضنا على الأشرار".. كلمات وجهها المقدم خالد باللغة الساحلية للفتاه الأفريقية لطمأنتها بعد أن تعرضت والدتها للخطف على يد العناصر الإرهابية لاستغلالها في أعمال التجارة بالبشر، أمام أعين الفتاه مما أصابها بالرعب.

وأظهرت الحلقة الثانية من المسلسل، استغلال العناصر الإرهابية لبعض الأفارقة من خلال استخدامهم في الإتجار بالبشر.

وهذا ما وضح من خلال ظهور سيدة أفريقية وابنتها واختطاف السيدة من قبل هذه العناصر الإرهابية، ونجاة الفتاة من خلال اختبائها عند إحدى أهالي سيناء.

القوافل الطبية ستارً لتجارة البشر

وأظهرت الحلقة الثانية استخدام العناصر الإرهابية للقوافل الطبية ستارًا للإتجار في البشر وغيرها من الأنشطة الغير مشروعة.

وأوضح المسلسل اندساس بعض العناصر الإرهابية داخل ما أسمته قوافل طبية وتقديم أنفسهم على أنهم أطباء.

الهجوم على كمين كرم القواديس



وبدأت أحداث الحلقة الثانية اليوم الجمعة، من مسلسل الكتيبة 101، بعرض ملحمة القوات المصرية في مواجهتهم الهجوم الذي تعرضوا له في كمين كرم القواديس على يد العناصر الإرهابية.

وتعرض الجنود المصرية إلى هجوم دموي كبير على يد العناصر الإرهابية داخل الكمين، وهو ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا والمُصابين.

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركز للإرهاب في مصر وهي "سيناء".



ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة .