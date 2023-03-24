السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة الثانية من «الكتيبة 101».. القوات المسلحة تتصدى لعصابات الإتجار في البشر

الكتيبة 101
الكتيبة 101

أظهرت الحلقة الثانية من مسلسل «الكتيبة 101» بطولات القوات المسلحة في إنقاذ بعض الأفارقة من قبضة العناصر الإرهابية بعد استغلال الأخيرة لهم في الإتجار بالبشر.

"قبضنا على الأشرار".. كلمات وجهها المقدم خالد باللغة الساحلية للفتاه الأفريقية لطمأنتها بعد أن تعرضت والدتها للخطف على يد العناصر الإرهابية لاستغلالها في أعمال التجارة بالبشر، أمام أعين الفتاه مما أصابها بالرعب.

وأظهرت الحلقة الثانية من المسلسل، استغلال العناصر الإرهابية لبعض الأفارقة من خلال استخدامهم في الإتجار بالبشر.

وهذا ما وضح من خلال ظهور سيدة أفريقية وابنتها واختطاف السيدة من قبل هذه العناصر الإرهابية، ونجاة الفتاة من خلال اختبائها عند إحدى أهالي سيناء.

القوافل الطبية ستارً لتجارة البشر  

وأظهرت الحلقة الثانية استخدام العناصر الإرهابية للقوافل الطبية ستارًا للإتجار في البشر وغيرها من الأنشطة الغير مشروعة.

وأوضح المسلسل اندساس بعض العناصر الإرهابية داخل ما أسمته قوافل طبية وتقديم أنفسهم على أنهم أطباء.

الهجوم على كمين كرم القواديس


وبدأت أحداث الحلقة الثانية اليوم الجمعة، من مسلسل الكتيبة 101، بعرض ملحمة القوات المصرية في مواجهتهم الهجوم الذي تعرضوا له في كمين كرم القواديس على يد العناصر الإرهابية.

وتعرض الجنود المصرية إلى هجوم دموي كبير على يد العناصر الإرهابية داخل الكمين، وهو ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا والمُصابين. 

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركز للإرهاب في مصر وهي "سيناء".


ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة .

مسلسل الكتيبة 101 الأفارقة الاتجار بالبشر أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101 الكتيبة 101 سيدة افريقية كمين كرم القواديس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

المرصد السورى: سماع دوي انفجارات عنيفة فى «دير الزور»

البريد: خصم 25% علي أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في أبو المطامير

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

بـ«تحية للصين».. بايدين يثير ضحكات أعضاء البرلمان الكندى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس