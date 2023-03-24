وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الفكر الإسلامى بمسجد الإمام الحسين

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية، وينعقد الملتقى يوميا عقب صلاة التراويح.

يأتي ذلك في إطار نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ويحضر اليوم الأول من الملتقى الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر.

كما يحضر الملتقى عدد من قيادة وزارة الأوقاف والمئات من رواد مسجد الإمام الحسين.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، إنه إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، مستشهدا بقول النبي ﷺ: وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده.

وأضاف مستشهدا بقول الله عز وجل: "وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا".

وأوضح أن هذا الملتقى الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه لا يقام في هذا المسجد فحسب وإنما يقام في كافة محافظات مصر في تفس التوقيت، بالإضافة إلى ملتقى الواعظات.

واستشهد بقول النبي: "مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدَّم من ذنبه"، مشيرا إلى أن بعض الناس يهتمون بالعشر الأواخر وفي ليلة القدر و عليك أن تدرك أنه ما من ليلة في هذا الشهر إلا والله فيها عتقاء من النار وما أحد يقف بصدق يرجو ربه بالعتق ٣٠ ليلة إلا وقد قبله.