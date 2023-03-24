الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الفكر الإسلامى بمسجد الإمام الحسين

ملتقى الفكر
ملتقى الفكر

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية، وينعقد الملتقى يوميا عقب صلاة التراويح.

يأتي ذلك في إطار نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ويحضر اليوم الأول من الملتقى الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر.

كما يحضر الملتقى عدد من قيادة وزارة الأوقاف والمئات من رواد مسجد الإمام الحسين.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، إنه إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، مستشهدا بقول النبي ﷺ: وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده.
وأضاف مستشهدا بقول الله عز وجل: "وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا".

وأوضح أن هذا الملتقى الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه لا يقام في هذا المسجد فحسب وإنما يقام في كافة محافظات مصر في تفس التوقيت، بالإضافة إلى ملتقى الواعظات.

واستشهد بقول النبي: "مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدَّم من ذنبه"، مشيرا إلى أن بعض الناس يهتمون بالعشر الأواخر وفي ليلة القدر و عليك أن تدرك أنه ما من ليلة في هذا الشهر إلا والله فيها عتقاء من النار وما أحد يقف بصدق يرجو  ربه بالعتق ٣٠ ليلة إلا وقد قبله.

ملتقى الفكر الإسلامي الإمام الحسين المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الدكتور أحمد حسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

غدًا.. نظر دعوى تكريم ضحايا كورونا من الأطباء واعتبارهم «شهداء»

الأرصاد: استمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة الرعدية على أنحاء البلاد غدًا

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 2.. ظهور الشيخ موسى الدلح أحد محاربي داعش في سيناء

وردت فى الحلقة 2 من «الكبير أوي 7».. التفاصيل الكاملة لأغنية ليل يا أبو الليالي (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس