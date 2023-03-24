الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 2 من مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة»| الظهور الأول لمحمد ثروت بشكل كوميدى

ثروت
ثروت

تصاعدت الأحداث خلال الحلقة الثانية من مسلسل “1000 حمد الله ع السلامة” بطولة النجمة يسرا ويعرض المسلسل حصريًا على شاشة سي بي سي.

الحلقة الثانية من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

خلال الحلقة الثانية من 1000 حمد الله ع السلامة، "أثناء تواجد سميحة في قسم الشرطة تكتشف أن "سمير" ويجسد دوره الفنان محمد محمود ابن عم زوجها قد باع الشقة بتوكيل من زوجها جلال، ترفض سميحة الصلح وتفضل البقاء للعرض على النيابة".

يحاول الضابط "حسام" ضبط نفسة وعدم الانفعال على سميحة التي تتصرف بشكل عفوي وتلقائي أثناء مشاجرتها مع "وائل" في إطار كوميدي. 

يقوم عم عمران بإعطاء سماح 200 جنيه حتى تستطيع دفع اجرة التاكسي، تطلب سميحة من الضابط حسام أن تستريح على الكنبة ويسمح لها ولسامح.

تستغيث سماح لتركها شنطتها بالتاكس، يظهر علي بويكا ويجسد دورة الفنان عنبة ويحاول اللحاق بالتاكسي عن طريق دراجته البخارية، ينجح علي في ذلك ويحاول الترحيب بسماح بطريقة شعبية ودودة.

تحكي سميحة للضابط حسام حكايتها مرة أخرى، تطلب سميحة من الضابط حسام استخدام الهاتف والاتصال بالمحامي مصطفى طارق وتجده مغلق، تتعرض سماح لمعاكسات على كورنيش النيل وتستنجد بشهامة علي وينقذها، تحاول سميحة التقرب من الضابط حسام وإقناعه لمساعدتها مرة أخرى والاتصال "بأكرم" ويجسد دورة الفنان محمد ثروت وتطلب منه الحضور لقسم قصر النيل ويوافق على الفور كما يظهر بشكل كوميدي في الحديث والشكل والملابس.

الحلقة الثانية من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة الثانية قسم الشرطة النجمة يسرا

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