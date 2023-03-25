السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخزانة الأمريكية تفرض حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة عقوبات جديدة على شركات حكومية ومسؤولين في بيلاروسيا. 

 

وقالت وزارة الخارجية  الأمريكية إن واشنطن ومعها 37 دولة أخرى استندت إلى آلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لفحص التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

 

وفي بيان رسمي قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة و37 دولة أخرى استندت إلى آلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تطلب من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة تشكيل بعثة خبراء لفحص "التدهور الخطير والمستمر لحقوق الإنسان في بيلاروسيا".

 

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن العقوبات الأمريكية تسببت في أزمة اقتصادية في إيران، لكن سياسة طهران لم تتغير كما أرادت واشنطن.

 

وقالت يلين خلال جلسة استماع في الكونجرس: "لقد خلقت عقوباتنا على إيران أزمة اقتصادية حقيقية في البلاد، والمشاكل الاقتصادية الإيرانية بسبب العقوبات كبيرة. فيما يتعلق بكوريا الشمالية هذا صحيح أيضًا. ومن ناحية أخرى، غيرت سلوكهم أقل بكثير مما كنا نود بشكل مثالي".

 

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق أن العقوبات التي ينظر إليها في الولايات المتحدة على أنها تعادل سلاحا نوويا، لم توجه الضربة المرجوة للاقتصاد الروسي، ما أثار تساؤلات حول فعالية هذه الأداة ككل.

 

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية،  الأربعاء الماضى ، من كارثة إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين.

 

وبحسب وكالة رويترز، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، إن تخلف أمريكا عن دفع ديونها سيتسبب في فقد العالم للثقة في الدولار.

 

وقالت: "يبدو أن الأزمة المصرفية الأمريكية المتصاعدة بعيدة كل البعد عن بلدة سانت جونزبري في شمال شرق ولاية فيرمونت، لكن المدير التنفيذي المحلي لبنك Passumpsic Bank دانيال كيمبل أصبح قلقًا عندما استمع إلى شهادة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام الكونجرس الأسبوع الماضي".

 

وأخبرت يلين جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي في 16 مارس أن الودائع غير المؤمن عليها لن تكون مضمونة إلا في البنوك التي تعتبر تهديدًا للعدوى، مما أثار مخاوف من أن البنوك مثل Passumpsic، التي لديها أصول بقيمة 900 مليون دولار، قد ترى ودائع تجارية أعلى من حد التأمين البالغ 250.000 دولار تهرب من أجل السلامة المتصورة.

 

وأضافت: "لقد شعر الكثير منا بالإهانة لما حدث، وأن وزارة الخزانة كانت ستضمن جميع الودائع للبنوك الأكبر - أكبر من أن تفشل".

 

بلاروسيا الخزانة الامريكية عقةبات 32 عقوبات إسقاط عقوبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم السبت 25 مارس 2023

وزير الرى : مبادرة مصر AWARe ستقدم حلول للتعامل مع تغير المناخ

الخزانة الأمريكية تفرض حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا

عميد كلية الدعوة بالأزهر: الصوم عبادة هدفها تحصيل التقوى

البنتاجون: قواتنا فى سوريا تقوم بمهماتها فى دعم التحالف الدولى لهزيمة «داعش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس