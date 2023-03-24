أحمد مكى يصوِّر 25 حلقة من «الكبير أوى 7».. و«فركش» خلال أيام

أوشك الفنان أحمد مكي على الانتهاء من تصوير أحداث الموسم السابع من مسلسله «الكبير أوي».

وعملت «الدستور» أن أحمد مكي صوَّر أكثر من 25 حلقة، وانتهى جزء كبير من أعمال المونتاج، ومن المتوقع الانتهاء من تصوير مشاهد المسلسل بالكامل خلال أيام قليلة.

وتعرض قناة ON حصرياً في السادسة والربع مساء يومياً مسلسل «الكبير أوي 7» للنجم أحمد مكي.

وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشكلات زوجية بين «الكبير» و«مربوحة» (الفنانة رحمة أحمد) بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد «الكبير» لـ«مربوحة» بالزواج عليها بسبب المشكلات الزوجية التي يعانيان منها.

المسلسل بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، أسما إبراهيم مصطفى غريب، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.