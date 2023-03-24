الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد مكى يصوِّر 25 حلقة من «الكبير أوى 7».. و«فركش» خلال أيام

مكي
مكي

أوشك الفنان أحمد مكي على الانتهاء من تصوير أحداث الموسم السابع من مسلسله «الكبير أوي».

وعملت «الدستور» أن أحمد مكي صوَّر أكثر من 25 حلقة، وانتهى جزء كبير من أعمال المونتاج، ومن المتوقع الانتهاء من تصوير مشاهد المسلسل بالكامل خلال أيام قليلة.

وتعرض قناة ON حصرياً في السادسة والربع مساء يومياً مسلسل «الكبير أوي 7» للنجم أحمد مكي.

وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشكلات زوجية بين «الكبير» و«مربوحة» (الفنانة رحمة أحمد) بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد «الكبير» لـ«مربوحة» بالزواج عليها بسبب المشكلات الزوجية التي يعانيان منها.

المسلسل بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، أسما إبراهيم مصطفى غريب، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

الكبير ومربوحة الكبير اوى الجزء السا الكبير اوى الجزء السابع الفنان أحمد مكي المس المشاكل الزوجية

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