أحدهما «عملة نادرة».. مسلسلان يتصدران «الترند» بسبب أحداث حلقاتهما الأولى

تصدرت الحلقات الأولى من مسلسل "مذكرات زوج"، ومسلسل عملة نادرة، مؤشرات البحث على "جوجل"، وسط إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتوقعات بأحداث مثيرة في الحلقات المقبلة لكل منهما.

- أحداث الحلقة الأولى من «مذكرات زوج»

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل "مذكرات زوج" التي عرضت على شاشة قناة "Cbc" إظهار المشاكل النفسية التي يعاني منها رءوف (طارق لطفي) في حياته.

وبدأت الحلقة التي جاءت بعنوان "وضع طيران" من داخل الطيارة، حيث يعمل رءوف مراقبا جويا وهو يحلم أنه يغرق في الماء داخل "البانيو"، ليفيق وهو في الطيارة مصدوما.

وبعد انتهائه من العمل يقابل صديقه هشام الذي يعمل طيارا ويتخيل أن يكون مكانه، ليعطيه هشام حقيبة ويخبره بأنه سيذهب إلى حفلة تنكرية، وعندما يطلب منه المجيء معه يخبره أنه لا بد من العودة إلى المنزل من أجل مواعيد زوجته شيرين (عائشة بن أحمد).

ويذهب كريم الشاذلي (علي الطيب) إلى "إنترفيو" عمل في شركة المهندسة شيرين، وأثناء ذهابه إلى البوفيه يجدها هناك دون معرفته أنها من جاء لمقابلته، ويسألها هل تعرف تلك المهندسة، ويخبرها بأنه سمع أنها شخصية صعبة دون أن يعرف هويتها، ثم يتفاجأ أنه يتحدث إلى المهندسة شيرين التي جاء ليقابلها من أجل العمل.

وتخبر شيرين رءوف بما حدث معها في الشركة وكيفية توظيفها لكريم، وتظهر الأحداث أنها زوجة متسلطة، حيث تتشاجر مع الخادمة بسبب ألوان الأطباق، ثم تغضب من والدها بسبب زواجه من فتاة أصغر منه بكثير، وعندما يطلب منها رءوف الذهاب معه إلى والدته للاحتفال بعيد ميلادها، تتحجج بالأولاد والعمل وترفض الذهاب معه.

ويتحدث رءوف مع صديقه (عمر الشناوي) عن أن حياته ليس لها معنى، وأنه يشعر بالوحدة وأنه لا أحد مهتم به داخل البيت، فضلا عن الكوابيس التي يشعر بها طول الوقت، فينصحه بالذهاب إلى اللايف كوتش طه عياد (خالد الصاوي) للحديث معه عن مشاكله، وبالفعل يذهب إلى حفل توقيع دكتور طه عياد لكتابه الجديد "وضع طيران"، ولكنه يهرب قبل مقابلته، وفي نهاية الحلقة يحاول رؤوف تغيير الإضاءة ولكنه يتعرض لصدمة كهربائية ويقع على الأرض.

- مسلسل «مذكرات زوج»

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل ادم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

يعرض مسلسل مذكرات زوج في الجزء الأول من رمضان في إطار 15 حلقة يوميا على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا.

- أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «عملة نادرة»

فيما بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة من محافظة قنا بنجع عبد الجبار سنة 2003، بمشهد ولادة نادرة التي تجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم في دوار الكبير.

وأثناء الولادة يكون جمال سليمان حما نادرة يقرأ القرآن في الدار، وزوجها بلال يصلي بالمسجد، وعند انتهاء الولادة يعرف أهل النجع أن نادرة ولدت ولدًا فيفرحون ويطلقون طلقات الرصاص في النجع، ويهنئون بلال زوج نادرة.

ولكن في ظل الاحتفالات بولادة نادرة يكون هناك عدة أشخاص غاضبين من هذه الولادة، منهم زوجة أحمد عيد الذي يجسد شخصية شقيق بلال، لأن ليس لديها أطفال، وتعتقد بأن ابن نادرة سيرث كل الأملاك.

كما رصدت الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة، مشهدا استرجعت فيه نادرة مع زوجها بلال أول يوم تقابلا فيه، حين كان مريضًا بين الحياة والموت في إحدى المستشفيات وكانت هي وقتها ممرضة، وقالت نادرة لزوجها على أنها تخاف من أهله عليها وعلى ابنها، وخصوصا أمه،.

وفي وسط حديثهما دخل جمال سليمان الغرفة وبعدها أخبر نادرة وبلال أنه سمى المولود يوسف، واعترضت نادرة على ذلك، وبعدها قال سليمان عدة نصائح لحفيده، وانتهى المشهد باعتراض نادرة على الاسم.

وجاء أيضًا في الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة، اجتماع جمال سليمان بنجليه علاء وأحمد عيد وأخبرهم بقرار بكتابة 50 فدانا باسم ابنه بلال، وقابل علاء ذلك باعتراض، وترحيب من أحمد عيد.

وبعد معرفة نادرة بقرار جمال سليمان طلبت من زوجها رفض ذلك القرار حفاظًا على حياة ابنهما، ولما عرف جمال سليمان ذلك الرفض غضب، وأكد له أنه يستطيع حمايته هو وابنه.

ثم جاء في الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة، مشهد حفل سبوع الطفل يوسف، وفي وسط الحفل طلب عبد الجبار (جمال سليمان) من نجليه أحمد عيد وبلال الخروج وراء عائلة أبو عصايا لمنع شحنة السلاح، وبالفعل ذهبا سويا، ولكن غدر أحمد عيد بشقيقه بلال وضربه في فوق رأسه بالعصا.

- مسلسل عملة نادرة

والمسلسل من بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.