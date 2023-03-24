السيطرة على حريق فى مصنع مراتب بمدينة العبور بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب بمصنع للمراتب بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

ودفعت الحماية المدنية بـ 15 سيارات إطفاء، و5 خزانات كبيرة وجري السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع مراتب، بدائرة قسم العبور

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق لفحصه والوقوف على أسباب اشتعال النيران به وتم الدفع ب 15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على ارواح المواطنين وسلامتهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية أنه لا توجد أي إصابات حتى الآن جراء الحريق وجري السيطرة عليه وجاري تقدير حجم الخسائر.