الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بأسعار مخفضة.. افتتاح منفذ لبيع اللحوم بمعرض «أهلا رمضان» بمدينة العدوة

أفتتاح ةمنفذ لبيع
أفتتاح ةمنفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمركز العدوة بالمنيا

تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية تنظيم الحملات التموينية و الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة في المراكز والقرى لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.
 

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من جانبه، تابع أحمد خلف عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة العدوة، سير العمل بمنفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة بمعرض “أهلا رمضان” بمدينة العدوة.

وأجرى الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة عدد من معارض أهلاً رمضان والأسواق والسلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمدينة المنيا.

رافق نائب المحافظ، الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، واللواء هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.

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واطمئن نائب المحافظ خلال جولته علي توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، وأطلع على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بمراجعة عدد من أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين.

والتقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المعارض والمحال لسؤالهم عن الأسعار والتأكد من عدم وجود أي مخالفات وناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المنيا أفتتاح منفذ لبيع اللحوم مركز العدوة بالمنيا معرض أهلا رمضان أحمد خلف عبد العزيز رئيس مركز العدوة

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وائل لطفي

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