تزامنا مع العيد.. الأنبا نيقولا: العذراء قبلت البشارة بإرادتها

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمناسبة ذكرى عيد البشارة، عن بشارة العذراء مريم في اللاهوت الأرثوذكسي إن النص الإنجيلي يقول، فَأَجَابَ الْمَلاَكُ (مريم) وَقَالَ لَها: "اَلرُّوحُ الْقُدُسُ يَحِلُّ عَلَيْكِ، وَقُوَّةُ الْعَلِيِّ تُظَلِّلُكِ، فَلِذلِكَ أَيْضًا الْقُدُّوسُ الْمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى ابْنَ اللهِ" فَقَالَتْ مَرْيَمُ: "هُوَذَا أَنَا أَمَةُ الرَّبِّ. لِيَكُنْ لِي كَقَوْلِكَ"

و أضاف، في اللاهوت الأرثوذكسي أنه لحظة قبول العذراء مريم بإرادتها، لأن الله لا يفعل غصبًا عن البشر، بشارة الملاك جبرائيل لها تجسد المسيح (الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس) في أحشائها بحلول الروح القدس عليها جنين كامل النمو آخذًا جسدًا إنسانيًا منها، وكان نموه في أحشائها بالحجم، بمعنى أنه ليس كسائر مع البشر عند الحبل بهم الذين يتطور نموهم في أحشاء أمهاتهم إلى أجنة غير كاملة النمو حتى يكتمل نموهم الجسدي.

وتابع الأنبا نيقولا أنطونيو، يُجسد الفكر الأرثوذكسي هذا أيقونة البشارة في دير سانت كاترين في سيناء التي تعود إلى القرن السادس الميلادي، وفيها يظهر الملاك جبرائيل يبشر العذراء مريم والطفل يسوع المسيح متجسدًا كامل النمو في أحشاءها جهة قلبها.