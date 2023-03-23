رئيس «سوهاج الجديدة» يتابع تنفيذ «سكن لكل المصريين» والطرق وشبكة الكهرباء

قام المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، المشرف على مدينة إخميم الجديدة، اليوم الخميس، بجولة تفقدية يرافقه خلالها نواب الجهاز والمهندسين التنفيذين لمشروعات الإسكان والطرق والزراعة والكهرباء والمهندس على عرفة معاون رئيس الجهاز، مؤكدا على ضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

مبادرة سكن لكل المصريين بسوهاج الجديدة

واستهل المهندس مصطفي هارب جولاته برفقة مسئول الجهاز لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع عمارات "سكن لكل المصريين" بمنطقه 735 فدان والتي يتضمن تنفيذ 42 عمارة سكنية بواقع 1008 وحدات سكينة بالمشروع كما تم تصميم نموذج الوحدة السكينة بمشروع سكن لكل المصريين بسوهاج الجديدة علي مساحة 90 مترا كاملة التشطيب.

مشروعات الزراعة والطرق والكهرباء بسوهاج الجديدة

وتابع مصطفى هارب أعمال الزراعة بمدينة سوهاج الجديدة بتفقد الأعمال الزراعية والاند سكيب والحديقة الموجودة بمدخل المدينة وأعمال الزراعة على الطريق الرئيسي المار أمام المدينة والحديقة ومحطة الصرف الثلاثية، مشددا على ضرورة الاهتمام برى المزروعات وتنسيق الأشجار.

كما تابع رئيسي جهاز سوهاج وإخميم أعمال طرق بمنطقة 162 فدان، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ شبكة كهرباء منطقة 100 متر ومنطقة العمراني المتكامل بالمدينة، موضحًا أن تكلفة تنفيذ شبكة الكهرباء نحو 36 مليون جنيه.

مشروعات الطرق والمرافق بمدينة إخميم الجديدة

واستكمل المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، والمشرف على مدينة إخميم الجديدة جولاتة التفقدية لمتابعة مشروع استكمال طبقة الأسفلت بالطريق الدائري للمدينة بطول ٦ كيلو مترات، والتي تتضمن تنفيذ طبقة الأساس وطبقه الشريب MCO وطبقة رابطة وطبقة أسفلتية بردورات إنترلوك) للوقوف على نسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بالمشروع.

وأوضح رئيسي الجهاز أنه جاري أعمال الأسفلت بالمشروع بنسبة إنجاز نحو 75‎%،‎ وقد تصل تكلفة المشروع لنحو ٤٠ مليون جنيه، مؤكدا على ضروره الانتهاء من المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المعتمدة.