كولر يستعين بالشباب ويطلب تقريرًا عن الدوليين والمصابين فى الأهلى

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على الاستعانة ببعض لاعبي الشباب منهم حارس المرمى في مران الجمعة المقبل، لتعويض غياب الثنائي محمد الشناوي وحمزة علاء المتواجدين مع المنتخبين الأول والأوليمبي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدًا الجمعة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة خمس ايام عقب العودة من الكاميرون استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المرتقبة في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وطلب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، من جهازه المعاون ضرورة إعداد تقرير شامل خلال فترة الراحة عن المشاركة المنتظرة للثلاثي الدولي أليو ديانج وعلي معلول وبيرسي تاو مع منتخبات بلادهم مالي وتونس وجنوب إفريقيا علي الترتيب للوقوف على مستوى الثلاثي بعد تذبذب الأداء في المباريات الأخيرة وأيضًا للاطمئنان عليهم خوفًا من تعرض أي لاعب للإصابة لعدم جاهزية البديل لهم بالشكل المطلوب، ونفس الأمر بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني الأول والأوليمبي ومشاركة كل لاعب خلال المباريات.

كما طلب المدير الفني للأهلي من الجهاز المعاون له تقريرًا عن آخر ثلاثة مواجهات للهلال السوداني سوداء أمام القطن الكاميروني وصن دوانز الجنوب إفريقي خارج ملعبه وأمام الأهلي علي ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان من أجل تحديد أسلوب وطريقة اللعب للمنافس وإيجاد الثغرات الفنية لوضع الخطة والتشكيل المناسب لخوض تلك المواجهة المرتقبة بين الفريقين.