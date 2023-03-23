درجات الحرارة على القاهرة والمحافظات فى أول أيام رمضان

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، اليوم، أول أيام شهر رمضان من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث توقعت الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ24 ساعة القادمة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان.

من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية، إلى جانب وجود عدم استقرار في الأحوال الجوية، حيث من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار التي تتراوح شدتها ما بين الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري.

تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم تخفيف الملابس في فترات الليل والاكتفاء بتخفيف قطعة واحدة فقط من الملابس في فترات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم أول أيام رمضان



القاهرة العظمى 26، الصغرى 16.

العاصمة الإدارية العظمى 27، الصغرى 15.

6 اكتوبر العظمى 26، الصغرى 16.

بنهــــا العظمى 26، الصغرى 16.

دمنهور العظمى 25، الصغرى 15.

وادى النطرون العظمى 26، الصغرى 16.

كفرالشيخ العظمى 25، الصغرى 15.

المنصورة العظمى 26، الصغرى 16.

الزقازيق العظمى 27، الصغرى 15.

شبين الكوم العظمى 27، الصغرى 15.

طنطا العظمى 26، الصغرى 16.

دمياط العظمى 22، الصغرى 15.

بورسعيد العظمى 22، الصغرى 16.

الإسماعيلية العظمى 26، الصغرى 15.

السويس العظمى 25، الصغرى 14.

العريش العظمى 23، الصغرى 15.

رفح العظمى 22، الصغرى 15.

رأس سدر العظمى 25، الصغرى 14.

نخل العظمى 24، الصغرى 10.

كاترين العظمى 18، الصغرى 08.

الطور العظمى 24، الصغرى 15.

طابا العظمى 23، الصغرى 14.

شرم الشيخ العظمى 27، الصغرى 17.

الإسكندرية العظمى 23، الصغرى 15.

العلمين الجديدة العظمى 22، الصغرى 14.

مطروح العظمى 21، الصغرى 13.

السلوم العظمى 22، الصغرى 13.

سيوة العظمى 23، الصغرى 13.

رأس غارب العظمى 26، الصغرى 16.

الغردقة العظمى 26، الصغرى 15.

سفاجا العظمى 27، الصغرى 16.

مرسى علم العظمى 27، الصغرى 16.

شلاتين العظمى 28، الصغرى 17.

حلايب العظمى 25، الصغرى 18.

أبورماد العظمى 26، الصغرى 17.

رأس حدربة العظمى 25، الصغرى 18.

الفيوم العظمى 27، الصغرى 12.

بني سويف العظمى 28، الصغرى 11.

المنيا العظمى 28، الصغرى 11.

أسيوط العظمى 27، الصغرى 11.

سوهاج العظمى 27، الصغرى 14.

قنا العظمى 28، الصغرى 14.

الأقصر العظمى 28، الصغرى 15.

أسوان العظمى 29، الصغرى 16.

الوادى الجديد العظمى 27، الصغرى 15.

أبوسمبل العظمى 27، الصغرى 14.