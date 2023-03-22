«بالفن نقدر نغير».. عرض مسرحي لـ«مكافحة الإدمان» بالجامعات

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضا مسرحيا تحت عنوان "sale" بالجامعات المصرية لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

ونظم العرض بجامعة حلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر، بحضور الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان ورائد أسرة من أجل مصر وبمشاركة 2000 طالب وطالبة بالجامعة.

تدور أحداث المسرحية "sale" في إطار كوميدي بطولة الفنان سامح حسين، حيث يجسد دور شخصية شاب فى منتصف العمر تم فصله من عمله نتيجة تعاطيه المواد المخدرة، وبسبب استمراره في تعاطي المخدرات يتعرض للعديد من الخسائر الصحية والمادية والمعنوية، وفقدان نجله بعدما فضل شراء المواد المخدرة عن تذكره كشف الطبيب لابنه، ثم تترك زوجته المنزل وبعدها يفاجأ بوجود شخص يبدأ الحديث معه ويذكره بزوجته وكيف كان يتعامل معها ببرود عاطفي لأنه مدمن للمخدرات، وأنه لا يرى شيئا أهم من المخدرات ثم يذكره بوالدته ووالده ونرى كيف تكونت شخصيته ومجاراته لصديق السوء الذى يعلمه تعاطي المخدرات ليهرب بها من الواقع.

العرض المسرحي يستعرض رحلة التعاطي والخسائر التي يتعرض لها الشخص المدمن وفقدانه لأهم الشخصيات في حياته والذي قد يكون أحد أفراد أسرته، كما يرصد العرض المسرحي أبرز الدوافع المسببة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة المسببة لتعاطي المخدرات من كون المخدرات تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة وغيرها من المعتقدات الخاطئة عن المخدرات، علما بأن ديكورات المسرحية تم تصميمها وابتكارها من خلال المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز العزيمة.

