مقتل عشرة جنود يمنيين في مواجهات مع الحوثيين جنوب مأرب

قتل عشرة جنود يمنيين في هجوم شنّه الحوثيون مساء أمس الثلاثاء، على منطقة واقعة جنوب مدينة مأرب الاستراتيجية، آخر مواقع السلطة المعترف بها في شمال اليمن، حسبما أفاد مسؤولان عسكريان حكوميان وكالة فرانس برس الأربعاء.



وذكر المسؤولان أن الحوثيين المتحالفين مع إيران دفعوا بتعزيزات إلى جبهات مأرب التي يحاولون السيطرة عليها منذ سنوات في الأيام الأخيرة، رغم جهود إحياء السلام في البلد الغارق في الحرب واتفاق تم التوصل إليه مؤخّرا لتبادل مئات الأسرى.



وقال مسؤول عسكري فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل التحدث للإعلام، إنّ "الحوثيين شنوا هجوما على تلال جبلية تطل على مديرية حريب جنوبي مأرب وأحرزوا تقدما في تلك الجبهة وتسببوا في نزوح عشرات الأسر".



وأضاف: "قتل 10 جنود على الأقل بالإضافة إلى عدد غير معروف من المهاجمين".













