محافظ الدقهلية يفتتح مجمع الخدمات الحكومية المطور في أجا

بتكلفة 20 مليون جنيه..

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، مجمع الخدمات الحكومية المطور بمدينة أجا على مساحة 450 مترًا، ومكون من عدد 5 أدور ليضم كل المصالح الحكومية، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، تحت إشراف وتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

وأشار المحافظ، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بإنشاء مجمعات حكومية في كل المدن المصرية لضم جميع المصالح الحكومية في مكان واحد لرفع المعاناة عن المواطنين عند تلقي الخدمة.

وأكد مختار، أن إنشاء مجمع خدمات أجا المطور هو هدية رئيس الجمهورية لأبناء مركز ومدينة أجا لتوفير حياة كريمة لهم في إطار بنائه للجمهورية الجديدة.

وقال المحافظ، إنه عند إنشاء مجمع خدمات أجا حرصنا على تطبيق نموذج تصميمات مجمعات الخدمات الحكومية والتي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة في القرى.

وأضاف «مختار»: «قررنا عند إنشاء المجمعات الحكومية في المدن تطبيق نموذج حياة كريمة بالكامل على هذه المجمعات من خلال تطبيق التصميمات التي تم إعدادها للمجمعات في القرى على شكل أكبر وأوسع».

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائب إيهاب أنيس، والنائبة أية فتي، واللواء علاء خضر قائد قطاع المحليات بالشركة الوطنية، خالد مصطفى، المهندس حازم العوضي، الشركة الوطنية، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف حجازي، مدير عام شركة غاز مصر بالدقهلية، وحاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا.