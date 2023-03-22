محافظ المنوفية يكرم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي

كرّم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، الفائزين من أبناء المحافظة بجائزة مصر للتميز الحكومي لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وهم: أشرف عبد العاطي زين الدين، عن مكتب بريد شبين الكوم الجديد الحاصل على المركز الأول في "جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الإلكترونية "، ومصطفى النجّار مدير المكتب الفني للمحافظ، المركز الثاني ضمن فئة مدير إدارة، واللواء وحيد الحضري "المركز الثالث ضمن فئة المراكز عن مركز شبين الكوم"، والمهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي "المركز الثالث ضمن فئة مدير عام"، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

وسلَّم محافظ المنوفية، الفائزين شهادات تقدير ودروع تذكارية عرفانا بتميزهم وجهدهم المبذول في تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ورفع اسم المحافظة عاليًا بين المحافظات، مقدمًا لهم التهنئة ولفريق العمل ومشيدًا بالجهد الفعّال والأداء المتميز وتضافر الجهود الذي سهم بشكل واضح في تحقيق هذا النجاح.

وفي كلمته، أعرب محافظ المنوفية، عن فخره وسعادته بفوز المحافظة بأربع مراكز على مستوى الجمهورية، مؤكدًا حرصه على توفير جو من التنافس الإيجابي وتعزيز روح الابتكار والإبداع لتكوين جهاز إداري فعّال يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وموجهًا بضرورة الإعداد الجيد للمشاركة في الدورة القادمة من خلال توسيع دائرة التعريف بالمسابقة وأهدافها وكيفية التقديم لحصول المحافظة على المزيد من المراكز المتقدمة في شتى القطاعات، كما أكد دعمه الكامل لكافة الفرق التي ستشارك بالمسابقة وتذليل العقبات أمامهم للحفاظ على صدارة المحافظة.

وأعرب الفائزين عن سعادتهم البالغة بتكريم المحافظ ودعمه الدائم لهم طوال فترة المسابقة وتشجيعهم والدفع بهم نحو تحقيق المزيد من الابتكار والاجتهاد في تقديم العمل بأفضل شكل ممكن.

وأطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومي" تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى الارتقاء بالآداء الحكومي على مختلف المستويات وتحفيز روح التميز والإبداع وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية على تقديم خدمات نوعية تسرع مسارات التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية وتلبي احتياجات وتطلعات المواطنين وفق المعايير العالمية للجودة والتميز الحكومي.