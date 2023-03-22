تدشين معرض الابتكارات العلمية للطلبة الموهوبين بإدارة طهطا الأزهرية

دشنت إدارة طهطا الأزهرية برئاسة فضيلة الشيخ عونى عمران القبيسي، مدير الإدارة وتحت إشراف الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، معرض الابتكارات العلمية للطلبة المبدعين والمخترعين من أبناء معاهد إدارة طهطا الأزهرية.

جاء ذلك بحضور شومان محمد أحمد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، والدكتور رشدى عبد العليم، موجه العلوم الطبيعية بالمنطقة، وهيثم خلف مرزوق، مدير إدارة التوجيه الفنى بالمنطقة والشيخ عبد الرؤوف أمين، مسئول التعليم الإبتدائي بالإدارة وحسين العقيلي موجه العلوم والدكتورة مرفت أنور امبابى موجه العلوم ومعلمي ومعلمات مادة العلوم بالمعاهد.

بدأت فعاليات الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم بصوت الطالبة دينا عبد الرحمن، ثم قام الطلاب بعرض ابتكاراتهم بالشرح والتجربة العملية وإمكانية التطبيق أمام الحضور.

من جانبه، ألقى شومان محمد أحمد، الوكيل الثقافي لمنطقة سوهاج الأزهرية كلمة المنطقة نيابة عن الدكتور أحمد حمادى، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية أكد خلالها دور الأزهر الشريف في دعم المتفوقين وتنمية مهاراتهم ومواهبهم لخلق جيل قادر على التحدى ومواكبة التطور التكنولوجي فى ظل بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتقدم الوكيل الثقافي لمنطقة سوهاج الأزهرية بالشكر لإدارة طهطا الأزهرية على النشاط الملحوظ وكذلك موجهي ومدرسي العلوم بالإدارة على رعاية الطلاب وإثقال مهاراتهم وابتكاراتهم.

كما هنأ رشدى عبد العليم، موجه العلوم الطبيعية بالمنطقة الجميع بحلول شهر رمضان المبارك ثم تحدث عن أهمية دعم الابتكارات التي عرضها الطلاب خلال المعرض بالشرح والتجربة الحية.

ولفت إلى أنه سيتم تفعيل معرض جديد للابتكارات العلمية بالمنطقة سوهاج الأزهرية خلال الأيام القادمة داخل معهد "سوهاج النموذجى"، موجهاً الدعوة لجميع المعاهد للمشاركة الفعالة فى هذا المعرض.

وفى سياق متصل حث الشيخ عونى القبيسي، مدير إدارة طهطا الأزهرية، المدرسين وشيوخ المعاهد وأولياء الأمور على مواصل دعمهم لهؤلاء الطلاب المتميزين والموهوبين من أبناء الأزهر الشريف لاستكمال مسيرتهم لتخريج نوابغ فى العلوم المختلفة يرفعوا راية الأزهر الشريف عاليا خفاقا وسط مبتكرين العالم، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

حضر افتتاح المعرض فضيلة الشيخ أيمن أسعد الشنتلى، عميد معهد فتيات محمود عنبر النموذجي والشيخ جمال عبد الرحيم عميد معهد الشيخ محمود عنبر الإعدادى الثانوى والشيخ عبدالغفار عويضة، عميد معهد بنين

النموذجى الإعدادى الثانوى ورشاد زيد منسق إدارة طهطا الأزهرية والدكتور خالد علم الدين ممثلا عن معهد فتيات السلام بشطورة، و كوكبة متميزة من معلمي ومعلمات العلوم بمعاهد الإدارة.

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