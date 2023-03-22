الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مسجد عمرو بن العاص فى ثوبه الجديد.. جمعة: أعددنا خطة دعوية غير مسبوقة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة بعد إعادة تطويره تطويرًا شاملا، مساء اليوم الثلاثاء 21/ 3/ 2023م، وذلك بحضور اللواء مهندس وائل مصطفى حسن، رئيس جهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، واللواء أحمد مدحت نائب رئيس الجهاز، والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

ووجه وزير الأوقاف بسرعة الانتهاء من استكمال فرش المسجد لإقامة الشعائر والبرامج الرمضانية المتنوعة، مؤكدًا أن تطوير المسجد يأتي في إطار سعي الدولة لعمارة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ عليها وتعهدها بالصيانة والتطوير تعظيمًا لشعائر الله (عز وجل).

وأكد أن المساجد استعدت لاستقبال الشهر الفضيل في أبهى صورة وإعداد منقطع النظير، وأن هناك خطة دعوية غير مسبوقة استعدادًا للشهر الفضيل سواء في صلوات التراويح أم التهجد أم الاعتكاف أم البرامج الدعوية أم في الأنشطة القرآنية.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن ما تم في عمارة المساجد في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنجاز غير مسبوق، من خلال عمليات الإحلال والتجديد وبناء كامل للمساجد، أو تطوير للمساجد الأثرية، أو تطوير للمساجد العادية، بالإضافة إلى عدد من المساجد التي تم افتتاحها مع وزارة الآثار، إضافة إلى ما تقوم به الوزارة من افتتاحات أسبوعية، وهناك عناية بالمساجد مبنى ومعنى، سواء كانت مساجد عادية أم مساجد أثرية.

ولفت أن ما تمتلكه مصر من إرث حضاري عظيم يؤكد عراقة الحضارة المصرية وعظمتها، ودليل على اهتمام هذا الشعب العظيم بعمارة المساجد مبنى ومعنى.

مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
مسجد سيدنا عمرو بن العاص
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد سيدنا عمرو بن العاص مسجد عمرو بن العاص الدكتور هشام عبد العزيز علي

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وائل لطفي

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