خالد البلشى: قرار الرئيس السيسى بالإفراج عن الغارمات أسعدنى كثيرًا

أشاد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بالعفو الرئاسي عن الغارمات والغارمين، بمناسبة احتفالية الأم المثالية، وقال "كان كل حلمي إني أشوف الناس بتخرج، هذا شيء يسعدني، أي خروج إضافة لحالة مختلفة وأتمنى أن يستمر".

وأشار، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، إلى أنه يحلم بأن يكون للجماعة الصحفية نصيب وتنال جزءًا من الإفراجات، مشددًا على أن العفو عن الغارمات خطوة مُقدرة لأنها تعبير عن إمكانية أن نخطو خطوات إلى الأمام: "هذا الشيء أسعدني جدًا".

ولفت إلى أنّه كان أحد الموافقين على رعاية مؤسسة الرئاسة لاحتفالية يوبيل نقابة الصحفيين، لافتًا إلى أنه دعا الجمعية العمومية اليوم إلى تقييمه وحسابه.

وأضاف البلشي، أن الجماعة الصحفية ذات وعي وتدرك الواقع الذي نعيشه، ومن ثم، فإنه يراهن على هذا الوعي، "طريقة المطالبة ربما تختلف قليلًا من لحظة للحظة، انتقلت من رئيس لجنة الحريات أو رئيس تحرير لمواقع على اليسار إلى موقع يعبر عن الجميع ورئيس فريق سيتفاوض من أجل مصالح جميع الصحفيين".