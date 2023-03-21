الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسام راضى يستعرض أمام دول «الفاو» أهم مخرجات قمة المناخ «COP27»

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

ألقى السفير بسام راضي، سفير مصر لدى روما، بيانًا تفصيليًا بشأن جهود مصر المتعددة، التي أفضت إلى الوصول لنتائج القمة العالمية للمناخ COP27، التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وذلك في جلسة إحاطة خاصة لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» بمقرها الدائم في روما. 

وأكد بسام راضي، أن قمة شرم الشيخ ستسجل في التاريخ كعلامة فارقة في عمل قضايا المناخ، ليس فقط على مستوى الاستضافة والتنظيم الرائع لأكبر تجمع دولي على مستوى العالم من حيث عدد رؤساء الدول والحكومات والوفود والمنظمات الدولية بمختلف اختصاصاتها وتنوعها، ولكن أيضا على مستوى النتائج، وفي مقدمتها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتركيز القمة على أهمية تحويل المناقشات من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وأشار إلى أن إفريقيا كانت في قلب أولويات المؤتمر الذي أفرز 6 مبادرات مرتبطة بالقارة الأفريقية، موضحًا أن قمة شرم الشيخ أكدت أهمية تشابك قضايا المناخ مع العديد من القضايا الدولية الأخرى، وعلى رأسها قضية الأمن الغذائي.

وسلط السفير المصري الضوء على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشاركة قطاع الشباب في مناقشات القمة ودعم أنشطتهم، في إطار النهج الاستراتيجي العام للدولة المصرية للاهتمام بدمج الشباب في جميع الأنشطة والفعاليات الدولية والوطنية.

وأعرب بسام راضي، باسم مصر، عن بالغ التقدير للدور الإيجابي الفعال الذي قامت به منظمة الفاو العالمية وإسهاماتها خلال فعاليات المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بموضوعات الزراعة والمياه والأمن الغذائي.

مصر سفير مصر COP27 شرم الشيخ فاو

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