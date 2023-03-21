«تعليم دمياط» ينظم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات

كرم اليوم المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التعليم بدمياط، الأمهات المثاليات من الموظفات بمديرية التربية والتعليم، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام.

وأكد "عبد الرؤوف" على الدور الكبير للأم المصرية في حياة أبنائها، إذ تساعدهم منذ الطفولة وخلال المراحل التعليمية وحتى يتقلدوا أرفع المناصب دون كد أو ملل أو تعب، فهي رمز للوفاء والاعتراف بالجميل.

وسلم "وكيل الوزارة" السيدات شهادات تقدير للأم المثالية منى رضوان مدير عام الشئون المالية والإدارية، والأم المثالية عفاف جاد الحق الموجه العام للرياضيات، والأم المثالية هالة الشربيني الموجه العام للغة العربية، والأم المثالية نعيمة خضر رئيس قسم الإجازات.

وخلال التكريم، أوضح "وكيل الوزارة" أن هذا التكريم يعتبر بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهمت في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها، والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها تأكيدا علي أهمية الأسرة باعتبارها العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات وعاملا أساسيا فى تقدمه.